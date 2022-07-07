高雄海寶國際大飯店7/15強勢回歸 助新人圓夢訂10送1

看好疫後商機，去年9月暫時歇業的高雄海寶國際大飯店與知名江浙菜餐廳祥鈺樓，都將恢復營業，其中海寶霸氣推出訂10送1圓夢專案，讓疫情間不能如期結婚的新人，可在優惠折扣下歡喜辦婚宴。

高雄海寶國際大飯店由聯鐵鋼廠董事長翁存義於18年前標下市府BOT案投資創設，專營宴會市場，是鋼鐵界熱門聚餐聯誼地點，但受疫情衝擊，去年9月忍痛與員工結清費用暫時歇業，展望疫後商機，訂今年7月15日重新開張。

高雄海寶總經理葉日富宣布海寶回歸餐宴市場，並推出訂10桌送1桌「圓夢專案」，這項優惠至8月底止，訂桌的新人3年內都適用。

葉說，過去2年受疫情影響，許多新婚佳偶無法順利宴客，與親朋好友分享喜悅，成為不少的遺憾。鑑此海寶推出「圓夢專案」，任何新人或工商團體預訂宴席就可享優專，不限宴會日期，也不限宴會金額，「訂10桌送1桌，一場婚宴起碼折扣3、5萬」。

他表示，海寶這次重新開張，包括裝潢陳設、菜色都翻新登場，另為表示支持防疫，10月底前消費包廂桌菜，只要出示打滿3劑疫苗記錄的小黃卡，除贈送果汁暢飲，消費一律88折。