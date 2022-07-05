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上萬人搶80位體驗名額 安捷航空力推高空跳傘運動

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
安捷航空董事長高健祐今日出席高空跳傘活動推廣記者會，與跳傘教練合影。記者盧逸峰／攝影
安捷航空董事長高健祐今日出席高空跳傘活動推廣記者會，與跳傘教練合影。記者盧逸峰／攝影

在國際間蔚為風潮的高空跳傘活動，即將於台東縣登場！安捷航空與台東縣政府大力推動高空跳傘系列活動，將於16日起在「2022台灣國際熱氣球嘉年華」展演，透過精彩的高空跳傘表演，推廣該項運動，盼在相關單位協助下讓高空跳傘運動常態發展。主辦單位透露，本次開放80人參加高空跳傘教學推廣活動，短短5天時間已經吸引破萬民眾登記。

欲參加高空跳傘教學活動的民眾，需至安捷航空臉書粉絲頁面登記抽籤，共約80名額，體驗地點在台東縣卑南遺址公園，時間為平日每天4梯次，參加對象為15歲至69歲民眾，民眾將搭乘P2012雙螺旋槳飛機，由1萬英呎、近3千公尺的高空，在教練帶領一躍而下，可享受自由落體、下墜滯空約5至10分鐘的空前體驗。

安捷航空董事長高健祐高喊今年是「台灣高空跳傘元年」，且該公司自2020年便開始著手醞釀高空跳傘推廣，希望熱愛跳傘、對跳傘運動有憧憬的國人未來不必再遠赴國外；此外，未來國際旅客能來台灣旅遊時，也能有高空跳傘運動能感受台灣之美，相關活動的辦理都會依法向交通部民航局申請專案辦理。

台灣國際熱氣球嘉年華已是台東縣的旅遊品牌，台東縣副縣長王志輝表示，為了推動台東觀光產業發展，縣府重視多元、創新，要讓台東走在全國之先，不只是熱氣球，高空跳傘可望能成為下一個無可取代、獨步全台的全新亮點，觀光產值亦不容小覷。

中華民國大專院校體育總會副會長曾慶裕則說，高雄市於2009年承辦世界運動會，曾短暫推動過跳傘賽事，卻因未能長期推廣，難以培育更多後進人才，他強調，透過民間力量、政府加持，能為台灣的空中運動樹立里程碑，讓年輕人有更多接觸機會，愛上跳傘運動，長遠來看，對賽事人才的培育、全民運動的推廣，都饒富意義。

搭配國際熱氣球嘉年華，本次高空跳傘系列活動特別邀請4名俄羅斯籍及1名烏克蘭籍教練遠赴來台，加上國內6名一流跳傘好手，共計11名專業跳傘人員，合力在台東的天空獻上精彩表演，並且讓更多國人，有機會接觸專業的基礎跳傘運動學習。

安捷航空由安捷飛行學校申請設立，4月下旬獲交通部核准取得普通航空業許可證，宣布進軍旅遊市場，4月底正式營運3條東部空中導覽路線，主打台東空中遊覽行程，包括花東縱谷、東部海岸及綠島3條路線，用全新角度帶旅客領略台灣東部之美，未來也規劃籌設台灣「跳傘學校」。

安捷航空董事長高健祐（左三）、台東縣副縣長王志輝（左四）等人今日出席高空跳傘活動推廣記者會，宣告高空跳傘表演即將於台東縣登場。記者盧逸峰／攝影
安捷航空董事長高健祐（左三）、台東縣副縣長王志輝（左四）等人今日出席高空跳傘活動推廣記者會，宣告高空跳傘表演即將於台東縣登場。記者盧逸峰／攝影
安捷航空董事長高健祐今日出席高空跳傘活動推廣記者會，直呼今年是「台灣高空跳傘元年」。記者盧逸峰／攝影
安捷航空董事長高健祐今日出席高空跳傘活動推廣記者會，直呼今年是「台灣高空跳傘元年」。記者盧逸峰／攝影
台東縣副縣長王志輝今日出席高空跳傘活動推廣記者會，宣告高空跳傘表演即將於台東縣登場。記者盧逸峰／攝影
台東縣副縣長王志輝今日出席高空跳傘活動推廣記者會，宣告高空跳傘表演即將於台東縣登場。記者盧逸峰／攝影

跳傘 台東 熱氣球嘉年華

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