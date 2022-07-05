基隆國門廣場紙風車諸葛四郎搶頭香展演 全場送面具

上月盛大開幕啟用的基隆市國門廣場，周邊已經變成熱門打卡景點，晚上很多人在這裡吹著海風散步欣賞海景，7月15日起還有大型兒童劇的展演，稅務局邀請紙風車劇團演出由經典漫畫所改編的「諸葛四郎」大劇，現場的節目單印成諸葛四郎面具，十分有趣，將送給全場每位小朋友。

市政府邀請「紙風車劇團」、「九天民俗技藝團」以及「台灣特技團」，即將在國門廣場及暖暖區帶來親子同樂的演出。

林右昌說，7月開始在國門廣場有非常多精采的演出表演活動，現在國門廣場周邊已經變成最熱門的景點，晚上很多人在這裡吹著海風散步，欣賞海景，從7月15日起還有大型兒童劇的展演，不僅有精湛的表演，還有小朋友最愛的文具兌換等。

林右昌說，現在國門廣場可以容納更多的民眾參與，主辦單位在現場準備2千張椅子，但相信應該還是會爆滿；由於基隆走在全國疫情之先，因此能夠在6月舉辦城市博覽會，7月進行相關的展演等。

首波7月15日晚上7點登場的是紙風車劇轉由經典漫畫所改編的「諸葛四郎」大劇，歡迎家長帶著小朋友們重回童年，看看60年前，紅極一時的本土超級英雄諸葛四郎如何用智慧打敗魔鬼黨？

晚上6點30分免費入場，記得帶手機、雲端發票或紙本發票來現場攤位參加宣導活動，除了有扭蛋、鬼滅之刃文具及有獎徵答活動換宣導品等三大好康活動外，還有許多親子活動攤位。

7月16日晚上7點，由文化局帶來第二表演，由九天民俗技藝團在暖暖區源遠路193巷底空地帶來「炫音鼓舞祭」，以DJ Code電子音樂作為演出主體，結合九天的鼓陣以及家將、神偶，展現創新的陣頭詮釋，傳達祈福意念。