衝墾丁且慢！再等2天搭墾丁快線 可抽東京雙人自由行

暑假想衝墾丁？且慢！看準後疫情時代出遊人潮爆增，經營「墾丁快線」的客運業者今天宣布推出加碼優惠，7月8日起使用電子票證或電子支付搭車，不僅票價半價優惠，還有機會抽中日本東京雙人5日自由行大獎。

客運業者上午跟屏東縣政府交通旅遊處聯袂舉行記者會，公布優惠加碼方案。屏東客運董事長郭子義說，墾丁快線2019年暑假曾創下兩個月8萬多人次搭乘紀錄，受疫情衝擊，載客率一度慘跌不到一成，「這兩年悶壞了，不只民眾悶壞，客運業者也悶壞！」看準疫後復甦，業者決定本周起加碼搶客。

根據聯營業者規畫，7月1日至9月30日，以電子票證或電子支付搭乘「墾丁快線」，票價都可打對折。以高鐵左營站至恆春站為例，原刷卡票價317元，即起優惠158元。8日起至9月30日另有加碼抽獎，搭乘高鐵左營到恆春以南各站點，都可參加抽獎，最大獎是市值逾7萬元的東京雙人5日自由行，共有5組。

此外，另有墾丁地區星級旅館住宿券等獎項，總獎額逾百萬元。郭子義笑稱，幸運民眾衝完墾丁馬上可以準備飛日本，相當吸引人。從高鐵左營站到恆春，搭乘大眾運輸約需110分鐘，中途停靠7站，最夏日出遊最舒適的選擇。

「墾丁快線」是交通部觀光局評鑑第一名的台灣好行路線，為刺激國旅，交通部觀光局另有集點抽獎活動，只要搭車並完成指定任務就有機會抽中萬元現金。