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汐科站月台「長出護欄」旅客批阻動線 台鐵回應了

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
交通部長王國材日前視察台鐵汐科站，同意在月台中段增設連通道和出入口，方便民眾轉乘。記者游明煌／攝影
交通部長王國材日前視察台鐵汐科站，同意在月台中段增設連通道和出入口，方便民眾轉乘。記者游明煌／攝影

台鐵汐科站是重要的通勤站，每日進出站人次有約1.8萬人，可排在台鐵前20名，但由於地形因素導致月台形狀狹長且狹窄，旅客來往都得格外小心。近日更有民眾發現汐科站月台上長出「護欄」，反而使行走面積更小、阻礙原有動線，讓民眾看得一頭霧水。台鐵今日對外解釋，是為了避免娃娃車、行李掉落軌道，增進行旅安全。

台鐵說明，汐科、五堵站配合車廂無階化將月台加高後，因受地形路線曲線影響，月台兩側產生高低差。為維護愛心輪椅旅客及使用嬰兒車旅客的安全，經該局工務單位在月台曲線較大區段增設護欄，以避免娃娃車、行李掉落軌道，增進行旅安全。

台鐵也說，未來車站在有安全需求下裝設護欄，該局會持續滾動檢討來規劃辦理。

汐科車站的另一問題是出入口分別設在車站南北兩端，但間距離長達565公尺，民眾出入站相當費時，交通部長王國材上個月也親自前往視察，目前規劃由交通部鐵道局在汐科站中間設立中站並另闢出入口，工期預估需要18個月，最快將於2024年底前啟用，將可紓解上下班通勤旅客人潮。

台鐵 交通部長

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