快訊

芝加哥的獨立日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

國道驚見「黃金巨蟒」搭車兜風狂飆 爽攀車尾下秒GG了..8秒直擊片曝光

薄瑞光憶與我總統互動 美讚馬兩岸政策、認蔡太謹慎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

統一超商2021年「永續報告書」出版！強化資訊揭露接軌公司治理3.0

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
為接軌國際永續趨勢，統一超商強化ESG資訊揭露，發表2021年「永續報告書」。圖／統一超商提供
為接軌國際永續趨勢，統一超商強化ESG資訊揭露，發表2021年「永續報告書」。圖／統一超商提供

為接軌國際永續趨勢，統一超商強化ESG資訊揭露，發表2021年「永續報告書」，統一超商依循GRI Standards、TCFD、SASB「食品零售商和配銷商產業」相關準則框架完成編制，為食品零售業界首本取得第三方雙驗證（AA1000 type 2高度保證等級查證、中華民國確信準則公報第一號獨立有限確信）報告書，完整揭露ESG發展目標與成果，率零售通路之先提前接軌金管會「公司治理3.0－永續發展藍圖」。此外，統一超商營運「綠實力」近日再傳捷報，成為首間取得內政部頒發最高等級「既有建築鑽石級能效標章」的超商通路，持續邁向最卓越零售商之目標前進。

統一超商多年來重視企業社會責任及資訊揭露，自2002年發表首本環境報告書，迄今已出版超過13本報告書，去年更首度以「永續報告書」為題，以4大亮點作法「宣告2050中期永續目標」、「資訊公開透明強化公信力」、「超前法規導入TCFD」、「永續4大專案推動成效」，宣示永續推動的決心。統一超商ESG報告書已連續4年榮獲TCSA台灣企業永續獎，更連續兩年獲得永續報告白金獎等級、通過SGS驗證符合AA1000第二類型高度保證等級，以GRI準則框架為基礎，同時考量國際永續標準與規範（SASB, TCFD）、永續投資機構（DJSI, MSCI）、產業特性、公司發展目標等評估標準，篩選出與超商攸關之永續議題，檢視自身價值鏈，回應利害關係人關注議題，並對應SDGs聯合國永續發展目標，架構出統一超商永續發展藍圖。

因應永續趨勢與企業進程，2020年統一超商領先食品零售業揭露永續藍圖，2021年宣告為「永續元年」將CSR委員會更名「永續發展委員會」，擘劃ESG願景，委員會下分E、S、G等3大小組，由上而下落實企業永續發展，每年定期向董事會報告企業永續發展執行成果，以永續地球、共好社會、幸福企業等3大主軸，將ESG議題融入日常營運。透過聚焦減塑、減碳、惜食、永續採購等4大專案小組，展開多項具體永續作為。去年統一超商推展包裝包材的「減塑」策略，精進在一次性塑膠減量、擴大回收機制、減少一次性容器、循環經濟異業合作等面向的作為，也透過提升誘因建立消費者的綠色消費意識，累計已吸引超過千萬人次響應，朝向2050年100%無使用一次性塑膠的目標邁進。

面對減碳議題，統一超商展現積極的永續「綠實力」呼應國際淨零碳排永續共識，不僅優於金管會公布「上市櫃公司永續發展路徑圖」相關規範，更率通路之先加入CDP國際碳揭露計畫評鑑，2020年即於ESG報告書主動揭露「氣候相關財務揭露」（TCFD），並且在今年5月份正式簽署支持TCFD成為在地首家加入TCFD support倡議的零售通路，透過更系統性的資訊揭露來管理氣候風險。統一超商尤其重視門市碳排管理，自主進行建築耗能評估與改善，其中7-ELEVEN安同門市透過設置風除室減少冷氣外洩、導入變頻冷氣並搭配迴風扇提升冷房效果、採用變頻系統及LED燈具，並陸續汰換高效能設備等相關節能措施，提升門市能源使用效率，近日獲內政部授證，取得既有建築綠建築鑽石級能效標章，響應綠建築政策，為本土首間最高等級的「近零碳建築」的便利商店。

永續採購方面，統一超商去年啟動永續採購專案小組，擬定商品及原物料永續採購政策，並在供應商評選制度中納入永續指標項目，優先採購有永續認證或符合永續原料及減碳效應的原物料及供應商，重點關注動物福祉、有機蔬菜、產銷履歷等議題，提供消費者生活中支持永續的商品選擇。「惜食」方面，統一超商從整體供應鏈減少食物浪費，倡議珍惜食物理念，於門市落實產銷永續計畫，以「生產控管」、「精準訂貨」、「i珍食專案」等3大做法，去年藉i珍食專案已提升6,467公噸食材使用，也於去年在OPEN POINT App推出i珍食地圖功能，可望提前達成2030年剩食減半。

統一超商2021年永續報告書即日起可於7-ELEVEN官網線上瀏覽，展望2022年，統一超商「永續行動年」將持續以「地球永續 你我日常」綠色思維，善盡國際零售業之企業社會責任。

統一超商從整體供應鏈減少食物浪費，倡議珍惜食物理念，於門市落實產銷永續計畫，2021年在OPEN POINT App推出i珍食地圖功能。圖／統一超商提供
統一超商從整體供應鏈減少食物浪費，倡議珍惜食物理念，於門市落實產銷永續計畫，2021年在OPEN POINT App推出i珍食地圖功能。圖／統一超商提供
統一超商2021年「永續報告書」出版，強化資訊揭露接軌公司治理3.0，即日起可於7-ELEVEN官網線上瀏覽。圖／統一超商提供
統一超商2021年「永續報告書」出版，強化資訊揭露接軌公司治理3.0，即日起可於7-ELEVEN官網線上瀏覽。圖／統一超商提供
2021年統一超商推展包裝包材的「減塑」策略，精進在一次性塑膠減量、擴大回收機制、減少一次性容器、循環經濟異業合作等面向的作為。圖為Cycle+環保包材的商品。圖／統一超商提供
2021年統一超商推展包裝包材的「減塑」策略，精進在一次性塑膠減量、擴大回收機制、減少一次性容器、循環經濟異業合作等面向的作為。圖為Cycle+環保包材的商品。圖／統一超商提供
統一超商ESG報告書已連續4年榮獲TCSA台灣企業永續獎，更連續兩年獲得永續報告白金獎等級、通過SGS 驗證符合AA1000第二類型高度保證等級。圖／統一超商提供
統一超商ESG報告書已連續4年榮獲TCSA台灣企業永續獎，更連續兩年獲得永續報告白金獎等級、通過SGS 驗證符合AA1000第二類型高度保證等級。圖／統一超商提供

超商 綠建築 減碳

延伸閱讀

安永扮推手 助企業建構ESG

數位基礎建設基金 瞄準科技升級商機

永續投資 資產配置教戰

呼應ESG趨勢 全聯：鼓勵吃當季、吃在地 水果裸賣達47%

相關新聞

健保部分負擔何時上路？ 陳時中：目前沒有考慮

攸關國人就醫荷包的健保部分負擔調整方案，原本預定於5月15日上路，但受新冠肺炎疫情影響，為避免增加民眾負擔，衛福部5月1...

中國大陸「猴頭菇」連續3周不合格 食用油又檢出致癌物

食藥署今日公布最新邊境食品查驗結果，中國大陸出口的5.7公噸「乾猴頭菇」再檢出農藥超標，目前已是連續三周上榜。同時，中國...

花蓮師帶兩孩定期海邊淨灘 網友盛讚：最美身教

現居花蓮、並在當地開設國中科學教室的老師趙毓圻，自今年四月起帶著兩名小孩定期前往花蓮化仁海灘撿垃圾，每回總將垃圾袋裝滿，才踏上歸途。他們在海邊淨灘的照片被網友發現，隨之將照片PO在《花蓮人》臉書社團，眾多網友盛讚：「這是最美身教！」

毒品也有治療效用？迷幻藥治精神創傷

2017年春天，我意外收到一場乍看之下並不適合的科學會議邀請。邀請函轉了兩手才到我手上，會議的詳細內容含糊但有趣。我開車再轉火車到市中心的飯店，穿過一排會議室，終於找到了那間會議室，門牌上的字顯然不對勁：MAPS第三期臨床試驗會議。

她們是天文學家 女天文學家破傳統文化對抗階級限制

幾年前，我寫了一張列表，列出總是在女科學家檔案中出現、但令我厭倦的敘述：她是第一位獲聘任的女性、第一位擔任研究團隊領導人的女性，或是第一位贏得某些重要獎項的女性。

睡覺只是浪費時間？愛迪生的靈感小睡：靠小睡刺激創造力

愛迪生（Thomas Edison）出了名地反對睡覺。刊登在1889年7月Scientific American的一篇訪談提到，這位總是精神奕奕的燈泡發明家聲稱，自己晚上從來沒有睡過四小時以上。他認為，睡覺只是浪費時間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。