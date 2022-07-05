統一超商2021年「永續報告書」出版！強化資訊揭露接軌公司治理3.0

為接軌國際永續趨勢，統一超商強化ESG資訊揭露，發表2021年「永續報告書」，統一超商依循GRI Standards、TCFD、SASB「食品零售商和配銷商產業」相關準則框架完成編制，為食品零售業界首本取得第三方雙驗證（AA1000 type 2高度保證等級查證、中華民國確信準則公報第一號獨立有限確信）報告書，完整揭露ESG發展目標與成果，率零售通路之先提前接軌金管會「公司治理3.0－永續發展藍圖」。此外，統一超商營運「綠實力」近日再傳捷報，成為首間取得內政部頒發最高等級「既有建築鑽石級能效標章」的超商通路，持續邁向最卓越零售商之目標前進。

統一超商多年來重視企業社會責任及資訊揭露，自2002年發表首本環境報告書，迄今已出版超過13本報告書，去年更首度以「永續報告書」為題，以4大亮點作法「宣告2050中期永續目標」、「資訊公開透明強化公信力」、「超前法規導入TCFD」、「永續4大專案推動成效」，宣示永續推動的決心。統一超商ESG報告書已連續4年榮獲TCSA台灣企業永續獎，更連續兩年獲得永續報告白金獎等級、通過SGS驗證符合AA1000第二類型高度保證等級，以GRI準則框架為基礎，同時考量國際永續標準與規範（SASB, TCFD）、永續投資機構（DJSI, MSCI）、產業特性、公司發展目標等評估標準，篩選出與超商攸關之永續議題，檢視自身價值鏈，回應利害關係人關注議題，並對應SDGs聯合國永續發展目標，架構出統一超商永續發展藍圖。

因應永續趨勢與企業進程，2020年統一超商領先食品零售業揭露永續藍圖，2021年宣告為「永續元年」將CSR委員會更名「永續發展委員會」，擘劃ESG願景，委員會下分E、S、G等3大小組，由上而下落實企業永續發展，每年定期向董事會報告企業永續發展執行成果，以永續地球、共好社會、幸福企業等3大主軸，將ESG議題融入日常營運。透過聚焦減塑、減碳、惜食、永續採購等4大專案小組，展開多項具體永續作為。去年統一超商推展包裝包材的「減塑」策略，精進在一次性塑膠減量、擴大回收機制、減少一次性容器、循環經濟異業合作等面向的作為，也透過提升誘因建立消費者的綠色消費意識，累計已吸引超過千萬人次響應，朝向2050年100%無使用一次性塑膠的目標邁進。

面對減碳議題，統一超商展現積極的永續「綠實力」呼應國際淨零碳排永續共識，不僅優於金管會公布「上市櫃公司永續發展路徑圖」相關規範，更率通路之先加入CDP國際碳揭露計畫評鑑，2020年即於ESG報告書主動揭露「氣候相關財務揭露」（TCFD），並且在今年5月份正式簽署支持TCFD成為在地首家加入TCFD support倡議的零售通路，透過更系統性的資訊揭露來管理氣候風險。統一超商尤其重視門市碳排管理，自主進行建築耗能評估與改善，其中7-ELEVEN安同門市透過設置風除室減少冷氣外洩、導入變頻冷氣並搭配迴風扇提升冷房效果、採用變頻系統及LED燈具，並陸續汰換高效能設備等相關節能措施，提升門市能源使用效率，近日獲內政部授證，取得既有建築綠建築鑽石級能效標章，響應綠建築政策，為本土首間最高等級的「近零碳建築」的便利商店。

永續採購方面，統一超商去年啟動永續採購專案小組，擬定商品及原物料永續採購政策，並在供應商評選制度中納入永續指標項目，優先採購有永續認證或符合永續原料及減碳效應的原物料及供應商，重點關注動物福祉、有機蔬菜、產銷履歷等議題，提供消費者生活中支持永續的商品選擇。「惜食」方面，統一超商從整體供應鏈減少食物浪費，倡議珍惜食物理念，於門市落實產銷永續計畫，以「生產控管」、「精準訂貨」、「i珍食專案」等3大做法，去年藉i珍食專案已提升6,467公噸食材使用，也於去年在OPEN POINT App推出i珍食地圖功能，可望提前達成2030年剩食減半。