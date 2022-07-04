民間盼開放自然人夜間空拍 民航局：我規範與國際一致

空拍近年蔚為流行，315反不平等空域聯盟今天到交通部前提出兩大訴求，希望自然人可申請夜間飛航，此外證照延長為五年一換、屆期換證不重考。民航局回應，我國無人機夜間飛航規範、證照制度等，與歐盟、美國、日本、加拿大等主要國家作法一致，並無特殊差異。

315反不平等空域聯盟今天到交通部前舉辦記者會，認為他國並未全部禁止夜間飛航，台灣應該跟上先進國家，促進無人機運用領域，現在很多影片都會上傳到各大影音平台，供全世界民眾點閱，這已是世界主流，透過網路社交平台傳達台灣之美，可達到最經濟的廣告效益。

315反不平等空域聯盟說，自然人為一般大眾使用空拍機、拍照、攝影愛好者，也向全世界宣傳台灣之美，「白天很美、夜晚更美」，卻因台灣法規裹足不前，限制大量自由創作者的夜間空拍素材，非常可惜。

此外現行315反不平等空域聯盟也說，現在遙控無人機規則多項引用現行機師條例，雖然嚴苛但部分仍可接受，只是遙控無人機、大型航空器是完全不同的飛行器具，現在無人機證照規定2年換照1次，希望延長到5年換照1次。

民航局表示，我國無人機夜間飛航規範、證照制度等，與歐盟、美國、日本、加拿大等主要國家作法一致，並無特殊差異。

民航局表示，無人機失控對他人的生命財產安全有重大威脅，且難以回復。夜間飛航因光線昏暗等環境因素，除操作者較難精準掌握，地面人員也難以躲避。因此，無人機夜間飛航除需事先投保，且需有完整報到、報離程序。嚴謹規範是國際趨勢，我國與先進國家作法一致。

民航局也說，機師檢定證有效期限雖為5年，但除考照時對外語能力有嚴格要求，持有證照期間，每年必須體檢合格、每4至8個月應完成訓練並考驗合格，連續3個月沒有從事飛航，即取消資格，無人機玩家比照機師納管，將使絕大多數玩家遭遇更大的不便。