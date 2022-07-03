壽山動物園10月重新開張新LOGO亮相 主角是牠

高雄市壽山動物園預計10月重新開園，高雄市觀光局近日公布全新LOGO，以台灣黑熊為圖形基本架構，融入山海意象的橫縱骨架線條，搭配繽紛色彩，加上兒童繪畫筆觸，展現品牌形象。

長期照顧黑熊的退休保育員邱石柱說，黑熊能被看見、重視是好事，新版LOGO底圖是白色，第一眼還以為是北極熊，不容易分辨是黑熊，建議能再強化黑熊元素，想傳達的黑熊意象才會更到位。

邱石柱今年72歲，7年前屆齡退休，他在動物園服務37年，曾照顧過大象、黑熊、犀牛、紅毛猩猩等，對台灣黑熊投入甚多心力，在壽山動物園誕生的公熊黑皮、波比，從呱呱落地便受到邱石柱悉心照料，邱石柱被封為黑熊奶爸。

「黑皮是91年3月13日出生，波比是93年3月5日報到……」邱石柱能清楚說出黑熊兄弟出生年月日，足見對牠們的用心程度。邱石柱7年前退休後，仍回動物園當志工探視曾照顧過的動物們，邱石柱說，黑皮、波比還記得他的聲音，相互信任的感覺還很強烈。

壽山動物園園長莊絢智說，園內目前有4隻黑熊，除了黑皮、波比是在壽山動物園出生，近2年又從林管處轉來2隻原本被收養在民間的台灣黑熊，分別是母熊瑪莉、公熊平平，黑熊屬於獨居動物，4隻黑熊比鄰而居，但不會走進彼此生活範圍。

高雄市觀光局長周玲妏說，壽山動物園是67年7月1日創立於壽山西麓西子灣，名為西子灣動物園，69年高雄市政府爭取中山大學在高雄市復校，另選定壽山東南角現址設立新園，75年6月15日壽山動物園對外開放參觀。身為一座可以遠眺大海、飽覽城市美景的動物園，去年起啟動成立以來最大規模的整建，新動物園運動歷經1年多改造工程，即將在今年10月重新開門迎賓。

新動物園運動的重要推手、建築師邱文傑說，為營造新動物園意象，新LOGO以台灣黑熊為圖形基本架構，融入分別代表「山、海」意義的橫縱骨架線條，象徵壽山動物園位於高雄獨特地理位置，色彩加入熱帶陽光及柔軟意象，佐以城市理性氛圍的灰階，以兒童繪畫筆觸，型塑繽紛多樣的新動物園品牌形象。