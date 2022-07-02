「一見雙雕藝術季」台南七股鹽山開幕 台鹽配合推優惠

「2022一見雙雕藝術季」今天在台南七股鹽山開幕，鹽雕藝術、北門井仔腳鹽田光雕地景藝術等活動持續兩個月到8月31日。主辦單位今年以鹽山鹽雕「鹽宇宙」結合文創「好想兔」等元素，搭配雲嘉南特色景點及在地生態創作12座創意鹽雕作品，邀請民眾暑假來七股鹽山遊玩賞鹽雕。

一見雙雕藝術季還有「鹹味浪潮玩一夏」、「甜鹽蜜語浪漫一夏」、「幸福騎一夏自行車之旅」等系列活動，在地業者配合推出許多優惠方案，相關資訊搜尋「雲嘉南，好好玩!!!」Facebook粉絲團、七股鹽山粉絲團，或洽詢七股鹽山客服專線06-7800511#49。

台鹽董事長吳容輝指出，今年第11年的「一見雙雕藝術季活動」是七股鹽山最重要年度盛會，也是全台獨一無二的藝術饗宴，每年挑戰不同媒材呈現主題，首重鹽為媒材創作的「鹽雕」，體現環保永續思維也延續對土地認同及文化，透過活動活絡在地觀光。

未來將與雲管處合作串連七股、嘉義縣「布袋鹽山」，規畫帶狀旅遊，預期再提升觀光價值，推廣豐富的鹽業文化歷史與嶄新觀光休憩景點。

台鹽七股、布袋門市藝術季期間推出冰鹽滷咖啡第二杯半價限時優惠、DIY手作沐浴鹽推出好事成雙方案，購買1瓶沐浴鹽優惠100元再加碼贈送小鹽罐，另有獨家限定優惠。