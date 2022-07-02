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台灣看似雙颱夾擊慶幸這點 專家：但陷入大範圍低壓帶

聯合報／ 記者邱瓊玉楊德宜／台北即時報導
未來芙蓉颱風將趨向雷州半島、海南島而去，艾利颱風則往琉球那霸、東海黃海一帶北上，兩個颱風離台灣都相當遙遠，因此不必擔心會有直接影響的機會。圖／取自氣象局網站
未來芙蓉颱風將趨向雷州半島、海南島而去，艾利颱風則往琉球那霸、東海黃海一帶北上，兩個颱風離台灣都相當遙遠，因此不必擔心會有直接影響的機會。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，過去兩天在南海以及台灣東南方海面先後誕生了今年的第3號颱風芙蓉以及第4號颱風艾利，雖然台灣看似被雙颱夾擊，但是幸好這兩個颱風各走各的路，彼此之間並沒有互相影響干擾。

他說，未來芙蓉颱風將趨向雷州半島、海南島而去，艾利颱風則往琉球那霸、東海黃海一帶北上，兩個颱風離台灣都相當遙遠，因此不必擔心會有直接影響的機會。

吳聖宇說，雖然颱風沒有直接影響，但是卻讓台灣陷入大範圍低壓帶內，今天到下周三這段期間低壓帶都盤據在台灣附近，導致台灣上空大氣狀態不穩定，加上偏南到西南風帶來較多水氣，因此迎風面的南部、東南部一整天斷斷續續會有短暫陣雨或雷雨的機會。

他表示，白天配合熱力作用，各地山區容易有熱對流發展擴散，帶來較大範圍的雷雨，並且有可能出現短時強降雨，局部地區累積雨量也有機會達到大雨甚至短時豪雨的等級。山區以及危險的低窪地區、溪流邊等區域最好能避免前往。

他說，另外因為周邊有颱風活動，後續西南風又會增強，這幾天沿岸地區風浪變化也會比較大，海邊以及海上活動也不太適合。

預估到了下周四起，太平洋高壓逐漸增強，各地可望恢復夏季型的天氣型態，吳聖宇說，上午大致為多雲到晴，午後山區有熱對流發展擴散帶來局部雷雨，天氣相對較為穩定，這種夏季型的天氣將持續一段時間，有機會維持到9-10日，甚至再下一個禮拜，應該會有一段相對較為平靜的天氣。

他說，目前海面上的兩個颱風離開後，後續在低緯度海面仍有熱帶擾動醞釀的機會，但暫時還沒有顯著的發展預測，有待持續觀察，暫時不必擔心馬上會有新的颱風接力發生或影響。

颱風 南海

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