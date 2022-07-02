宜蘭童玩節今熱鬧登場 遊客下水玩樂不忘戴口罩

「2022宜蘭國際童玩藝術節」今天在冬山河親水公園熱鬧登場，早上6點就有民眾一家8口前來等候，9點開園前的遊客車輛大排長龍，一路綿延至利澤簡橋，主辦單位為此提早約5分鐘開放，一小時入園達2475人次。大小朋友有備而來，一入園直奔戲水區，在炎炎夏日酷樂一下。

宜蘭夏日盛事的童玩節今早開園，熱情迎接全國鄉親，不少人迫不及待，一大早就到園區門口排隊。搶頭香的新北鶯歌曾小姐開心地說，往年都會來童玩節，因疫情2年不能來，今天就怕沒位子，一家8口早上6點就到了，預計要玩到下午2、3點。

童玩節最受歡迎、必玩的5大消暑水域設施，放眼望去，遊客們玩得不亦樂乎，有人拿著泳圈衝上「UFO飆速滑道」，享受高速往下衝的快感，或是在「水漾滑梯」聽哨聲，感受噴水、滑道、水床三合一的樂趣。

其中，人氣最夯的「噴射水舞台」，噴泉隨著音樂時高時低、忽快忽慢，大小朋友沁涼一下，歡樂聲四起；現場還有小提琴表演，拋接球的互動遊戲，氣氛相當熱絡。不過疫情期間，有些遊客謹慎起見，下水玩樂之餘，口罩還是戴緊緊。

宜蘭林先生與家人、以及友人蔡先生帶著小朋友來玩水過暑假，先是下水玩一輪，再到「超時空訓練站」，體驗手腳並用的場館，大讚互動設計不錯，節奏複雜比較考驗腳力。

宜蘭縣政府文化局長呂信芳表示，園區的防疫措施謹慎，除了用餐、戲水之外，須全程配戴口罩。戲水區1個入口、3口出口都會消毒，水質每小時有專人檢測，並公告在水域服務台旁，以供遊客可以安心下水。