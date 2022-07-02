影／西拉雅吃冰節「吃冰大胃王 」 三男大生包辦前3名

「西拉雅吃冰節」今天在台南玉井北極殿前登場，重頭戲「大胃王」吃冰競賽，15名參賽者大口吃冰畫面觀眾讚嘆連連，最後新北市劉承鈺在129秒內吃完1.554公斤的芒果冰、贏得冠軍；劉承鈺表示，前三名都是他中國醫藥大學的同學，網路上看到消息相約前來，事先充分準備、一起包辦前三名。

西拉雅國家風景區管理處表示，為歡慶「玉井芒果冰金氏世界紀錄」邁入第四年，特別以紀錄中的「1,554」公斤數值為基礎，打造重達1.554公斤單人份的特大芒果冰，現場15位參賽者有高齡71歲老人家共襄盛舉。

新北市劉承鈺、台北市李岳軒及新北市林瀚哲分別以129秒、196秒及200秒分別取得前三名，並獲得3000元、2000元及1000元獎金。

主辦單位表示，遊客消費滿額可兌換的1,000份扭蛋，也在活動開幕後不到三小時兌換一空，人潮滿滿的玉井街區也讓業者們Chill到合不攏嘴，邀請大家把握芒果盛產季、來品嘗「西拉雅最Chill的美味」。

與競賽同樣熱絡的還有號稱「吃冰一條街」的玉井中正路，於指定店家消費滿200元、即可兌換「好芒扭蛋」機會，現場準備的1千份好禮在活動開幕3小時內全數兌換完畢，色彩繽紛的「好芒扭蛋牆」也成為現場另一個拍照打卡點。

西拉雅風管處長徐振能表示，今年的芒果受天氣影響，產量比往年少，而正因為如此，許多民眾一聽到玉井芒果冰活動的消息、紛紛前來品嚐最地道的美味。