快訊

影／鐵達尼號2.0！郵輪海上撞冰山 他在船上全程錄下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／西拉雅吃冰節「吃冰大胃王 」 三男大生包辦前3名

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
西拉雅吃冰節「吃冰大胃王 」 ，三名男大生包辦前3名。記者周宗禎／攝影
西拉雅吃冰節「吃冰大胃王 」 ，三名男大生包辦前3名。記者周宗禎／攝影

「西拉雅吃冰節」今天在台南玉井北極殿前登場，重頭戲「大胃王」吃冰競賽，15名參賽者大口吃冰畫面觀眾讚嘆連連，最後新北市劉承鈺在129秒內吃完1.554公斤的芒果冰、贏得冠軍；劉承鈺表示，前三名都是他中國醫藥大學的同學，網路上看到消息相約前來，事先充分準備、一起包辦前三名。

西拉雅國家風景區管理處表示，為歡慶「玉井芒果冰金氏世界紀錄」邁入第四年，特別以紀錄中的「1,554」公斤數值為基礎，打造重達1.554公斤單人份的特大芒果冰，現場15位參賽者有高齡71歲老人家共襄盛舉。

新北市劉承鈺、台北市李岳軒及新北市林瀚哲分別以129秒、196秒及200秒分別取得前三名，並獲得3000元、2000元及1000元獎金。

主辦單位表示，遊客消費滿額可兌換的1,000份扭蛋，也在活動開幕後不到三小時兌換一空，人潮滿滿的玉井街區也讓業者們Chill到合不攏嘴，邀請大家把握芒果盛產季、來品嘗「西拉雅最Chill的美味」。

與競賽同樣熱絡的還有號稱「吃冰一條街」的玉井中正路，於指定店家消費滿200元、即可兌換「好芒扭蛋」機會，現場準備的1千份好禮在活動開幕3小時內全數兌換完畢，色彩繽紛的「好芒扭蛋牆」也成為現場另一個拍照打卡點。

西拉雅風管處長徐振能表示，今年的芒果受天氣影響，產量比往年少，而正因為如此，許多民眾一聽到玉井芒果冰活動的消息、紛紛前來品嚐最地道的美味。

到玉井吃冰旅遊外，周邊還有許多好吃好玩的景點，像是梅嶺有梅子雞、薑黃雞等特色美食，或是可以到曾文水庫搭乘遊艇、體驗垂釣及觀賞老鷹山豬，還有芒果故事館、走馬瀨農場、龜丹溫泉、黃金蕎麥館及虎頭山等也不容錯過，不同季節與時間，西拉雅都能帶給遊客不一樣的驚喜與感受。

西拉雅吃冰節今天在台南玉井登場。記者周宗禎／攝影
西拉雅吃冰節今天在台南玉井登場。記者周宗禎／攝影
西拉雅吃冰節「吃冰大胃王 」 ，三名男大生包辦前3名。記者周宗禎／攝影
西拉雅吃冰節「吃冰大胃王 」 ，三名男大生包辦前3名。記者周宗禎／攝影
西拉雅吃冰節今天在台南玉井登場。記者周宗禎／攝影
西拉雅吃冰節今天在台南玉井登場。記者周宗禎／攝影

台南 吃冰

延伸閱讀

西拉雅國家風景區推出「吃冰節」、「我4大胃王」活動招客

全家便利商店 X 馬來貘黑白配色「貘貘桃霜淇淋」攻打卡版面

瑪民必朝聖！日式文青風「黃阿瑪冰菓室」好吃又好拍

澳門稱台芒果檢出新冠陽性 吳釗燮酸：怎找到芒果鼻子做PCR

相關新聞

不斷更新／對流發展旺短延時強降雨 桃園、馬祖大雨特報

中央氣象局發布大雨特報：對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天桃園地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

影／低壓帶影響 氣象局發布12縣市大雨特報

中央氣象局於今日11時35分發布大雨特報，範圍包括基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰...

中部血荒台中人好熱血！綠民代今捐血活動 200名額秒殺

民進黨立法院副院長蔡其昌、立委莊競程、台中市議員曾朝榮有鑑於中部血庫急缺用血，今天與愛心企業合作，舉辦捐血活動。曾朝榮說...

影／西拉雅吃冰節「吃冰大胃王 」 三男大生包辦前3名

「西拉雅吃冰節」今天在台南玉井北極殿前登場，重頭戲「大胃王」吃冰競賽，15名參賽者大口吃冰畫面觀眾讚嘆連連，最後新北市劉...

全台最美「多良車站」復站計畫告吹

全台最美「多良車站」16年前因成本考量台鐵裁撤，原縣府與台鐵運作復站計畫，預計今年有望復站。不過，因後續維管及招商經營雙...

陳吉仲南下屏東送2項大禮 設魚產冷鏈加工廠、漁港擴建

農委會主委陳吉仲今天應立委周春米之邀南下屏東縣沿海鄉鎮視察農漁業議題，上午對於縣府提出5.5億的枋寮漁港擴建和3.5億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。