今起至下周四注意劇烈天氣 吳德榮：雙颱環伺不侵台

對流雲系發展旺盛，中央氣象局說，今天北部沿海地區易有局部短暫陣雨或雷雨，注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱芙蓉今天中午將登陸朝廣東雷州半島附近；輕颱艾利則於今夜通過琉球海面。兩者之間距離太遠，不致有雙颱（藤原）效應，亦無直接襲台的機率。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）模式及美國（GFS）模式模擬皆顯示，未來第8至10天菲律賓東方海面仍是有利熱帶擾動發展的海域，應續密切觀察。

他表示，今天至下周二台灣在雙颱之間，各地雲量增多，偶有局部短暫降雨的機率，期間水氣輻合帶來不穩定的大氣，迎風面的南台灣南部、東南部以及午後的中部以北，皆有明顯降雨的機率，應注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹及氣象局的特報。

今天氣溫微降，仍稍偏熱，北部24至34度，中部24至34度，南部24至33度，東部22至34度。

吳德榮說，下周三、周四太平洋高壓仍偏弱，天氣晴熱，持續不穩定，午後易有強對流發生，仍應注意劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹的發生。下周五太平洋高壓逐漸增強，晴朗炎熱，午後對流減弱、範圍縮小，大部分在山區。