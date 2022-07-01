欲領住宿1300元國旅補助 記得先上網做這件事

交通部觀光局今日正式公布悠遊國旅補助方案，分別提供旅行業、旅宿業及觀光遊樂業相關補助方案，實施期間到自7月15日至12月15日。本次國旅補助方案總經費為55億元、用罄為止，可說是先搶先贏，觀光局將於經費用罄前提早兩周上網公布，詳情可至觀光局悠遊國旅專區查詢。

個別旅客住宿優惠，針對於周日至周四入住有參加活動的合法旅宿的旅客，一個房間一個晚上最高折抵800元，每一身分證字號限使用一次。另符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等6項之1，可再加碼折抵500元，最高折抵1300元。

欲使用該方案的民眾，可在7月4日下午2時起至台灣旅宿網連結至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」專區，查詢有參加活動的旅宿業者，並完成上傳身分證或健保卡正面圖檔，相關折抵額度將在入住當日，由旅宿業者現場折抵金額給旅客。

觀光遊樂業入園優惠部分，本次活動計有19家主題樂園業者參與，自由行旅客則享有平日入園門票3折優惠。遊客欲使用該優惠，於入園前須至線上預約網站，填寫代表人姓名、身份證字號、電話及電子信箱及入園人數，並取得電子憑證；於售票處出示電子憑證後，再依實際人數及票價購票入園。