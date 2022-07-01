快訊

欲領住宿1300元國旅補助 記得先上網做這件事

台灣好市多有多賺錢？從母公司公告的「一個數字」看出端倪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

欲領住宿1300元國旅補助 記得先上網做這件事

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
觀光局推悠遊國旅補助方案盼帶動旅遊市場，但一般民眾欲參加觀光遊樂業入園及個別旅客住宿優惠，記得要先上網申請。圖／新北高灘處提供
觀光局推悠遊國旅補助方案盼帶動旅遊市場，但一般民眾欲參加觀光遊樂業入園及個別旅客住宿優惠，記得要先上網申請。圖／新北高灘處提供

交通部觀光局今日正式公布悠遊國旅補助方案，分別提供旅行業、旅宿業及觀光遊樂業相關補助方案，實施期間到自7月15日至12月15日。本次國旅補助方案總經費為55億元、用罄為止，可說是先搶先贏，觀光局將於經費用罄前提早兩周上網公布，詳情可至觀光局悠遊國旅專區查詢。

個別旅客住宿優惠，針對於周日至周四入住有參加活動的合法旅宿的旅客，一個房間一個晚上最高折抵800元，每一身分證字號限使用一次。另符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等6項之1，可再加碼折抵500元，最高折抵1300元。

欲使用該方案的民眾，可在7月4日下午2時起至台灣旅宿網連結至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」專區，查詢有參加活動的旅宿業者，並完成上傳身分證或健保卡正面圖檔，相關折抵額度將在入住當日，由旅宿業者現場折抵金額給旅客。

觀光遊樂業入園優惠部分，本次活動計有19家主題樂園業者參與，自由行旅客則享有平日入園門票3折優惠。遊客欲使用該優惠，於入園前須至線上預約網站，填寫代表人姓名、身份證字號、電話及電子信箱及入園人數，並取得電子憑證；於售票處出示電子憑證後，再依實際人數及票價購票入園。

為避免國人集中於假日出遊，觀光局此次針對國人住宿優惠須於周日至周四間住宿，觀光遊樂業也規定於平日周一至周五入園才享有優惠，而團體旅遊之旅遊期間安排於周一至周四有額外加碼，觀光局長張錫聰說，鼓勵國人規劃於平日出遊，在享受優惠同時，亦能兼顧旅遊品質，歡迎大家利用周間「悠遊台灣」。

個別旅客住宿優惠，針對於周日至周四入住有參加活動的合法旅宿的旅客，一個房間一個晚上最高折抵800元，每一身分證字號限使用一次。圖／觀光局提供
個別旅客住宿優惠，針對於周日至周四入住有參加活動的合法旅宿的旅客，一個房間一個晚上最高折抵800元，每一身分證字號限使用一次。圖／觀光局提供

國旅補助 觀光局

延伸閱讀

可以開始排行程 悠遊國旅補助方案正式公布

振興國旅15日上路 交通部長：為國境開放提前練兵

台灣好行暑假環島串遊 網紅吉雷米教5天背包暢遊中部

搭台灣好行可抽萬元獎金 觀光局邀全民參與低碳旅遊

相關新聞

今夏天氣3重點 氣象局：估3、4個侵台颱 就是熱

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」說，今夏天氣3重點，就是熱、侵台颱風數正常估3-4個、雨量正常。

艾利、芙蓉雙颱環伺台灣 彭啟明：全台恐怕連6天下雨

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，艾利颱風生成，與芙蓉颱風一同環伺台灣。受雙颱外圍水氣影響，全台...

自備環保杯享至少5元優惠 7/1四大連鎖業者正式上路

為推動減碳生活，台北市環保局表示，自今（1）日起民眾自備環保杯（非一次用飲料杯）前往連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店...

範圍擴大！14縣市大雨特報 6縣市大雷雨慎防雷擊冰雹

氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天苗栗、花蓮山區及台中以南、桃園、新竹縣、台東地區有局部大雨發生的機率，注意...

自備飲料杯省5元今天首日上路 消費者：「省5元有感」

環保署「自備飲料杯省5元」政策今天上路，台南市環保局兵分多路稽查須配合的連鎖店約300多家，業者多有配合情況良好。消費者...

台灣烘焙技術獲世界認可 藝術麵包市場崛起！

台灣已多次在世界烘焙賽事取得成就，也逐漸將我們的文化和創意提升到全球市場，許多烘焙的創意和產品更創造不少國際話題，藝術麵包的市場正開始發酵拓展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。