可以開始排行程 悠遊國旅補助方案正式公布

交通部向行政院爭取55億元預算用於振興國內旅遊產業，觀光局今日公布下半年度「悠遊國旅補助方案」，分別提供旅行業、旅宿業及觀光遊樂業相關補助方案，盼在與疫情共存模式下為觀光產業注入動能，並活絡內需經濟。包括「團體旅遊補助」最高每團補助3萬元、「個別旅客住宿優惠」住宿一晚最高折抵1300元、遊樂園推出門票3折入園優惠，實施期間到自7月15日至12月15日。

為避免國人集中於假日出遊，觀光局此次針對國人住宿優惠須於周日至周四間住宿，觀光遊樂業也規定於平日周一至周五入園才享有優惠，而團體旅遊之旅遊期間安排於周一至周四有額外加碼，觀光局長張錫聰說，鼓勵國人規劃於平日出遊，在享受優惠同時，亦能兼顧旅遊品質，歡迎大家利用週間「悠遊臺灣」。

「團體旅遊補助」部分，旅行業只要組團人數15人以上、行程安排2天1夜以上，例假日不超過1日，且符合至國家風景區管理處、離島地區等12項景點條件中之2項，即可申請每團2萬元補助，如行程安排至國家綠道、16條多元自行車路線…等8項加碼條件，每項可額外補助5000元，每團最多可加碼1萬元。

「個別旅客住宿優惠」部分，個別旅客於周日至周四入住有參加活動的合法旅宿，一個房間一個晚上最高折抵800元，每一身分證字號限使用一次。另符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等6項之1，可再加碼折抵500元，最高折抵1300元。

觀光局已開放旅宿業者線上報名，業者於活動期間內皆可陸續報名，經地方政府審核通過後即具參加資格；個別旅客可於7月4日下午2時起至臺灣旅宿網連結至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」專區查詢有參加活動之旅宿業，並上傳身分證或健保卡正面圖檔，於入住當日由旅宿業者現場折抵金額予旅客。

「觀光遊樂業」部分，本次活動計有19家主題樂園業者參與，自由行旅客則享有各票種門票3折入園優惠，觀光局本次也應用智慧觀光，透過手機就能線上預約訂票，提升遊客入園效率，也減輕業者申請補助行政程序。