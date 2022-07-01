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基隆港邊將誕生「城市花園」 迎接疫後旅遊熱潮

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
基隆港東岸旅運中心往北延建300公尺，打造出臨港親海、休閒綠意、全面友善之郵輪旅遊服務環境。圖／台灣港務公司提供
基隆港東岸旅運中心往北延建300公尺，打造出臨港親海、休閒綠意、全面友善之郵輪旅遊服務環境。圖／台灣港務公司提供

基隆港全新景點將誕生！台灣港務公司基隆分公司東3-4旅運中心之招商案已順利決標，由大日開發有限公司取得最優投資人資格，6月已完成簽約，預計8月點交，投入營運準備工作。港務公司說，旅運中心預計打造成旅客休閒娛樂及餐飲空間，也設置停車場，盼迎接後疫情時代的旅遊人潮。

港務公司說，東3-4旅運中心招商面積2,949平方公尺，停車場面積則有6,137平方公尺，規劃有37部遊覽車、50部小客車停車空間，充分滿足旅客之停車需求。

旅運中心內部規劃伴手禮、休憩娛樂及必要之飲食服務等設施，建物頂樓也設置空中花園，以花圃、木棧道、木紋磚及視覺創意的裝置藝術組成，並以郵輪甲板的視野景觀結合城市花園的綠意，提供旅客及市民休閒遊憩使用。

大日開發以基隆特有的委託行歷史發想，提出「參肆行」品牌概念，如同舊時代的委託行承載民眾生活所需，未來東3-4旅運中心商場也將以此品牌形象進行識別規劃，重現過去繁榮光景，提升整體場域質感及文化內涵，預期將可打造出北臺灣獨具特色風格的旅運服務中心。

基隆港 停車場

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