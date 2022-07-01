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自備環保杯折5元政策上路 北市7月底完成3740家店稽查

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
環保局說，今天稽查300家店都有符合規定，因為5、6月就已經有逐家店宣導。圖／北市環保局提供
環保局說，今天稽查300家店都有符合規定，因為5、6月就已經有逐家店宣導。圖／北市環保局提供

為推動減碳生活，自今日起民眾自備環保杯前往連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場等4大連鎖業者購買飲料時，業者應提供至少5元的優惠。北市環保局今起也進行全面稽查，今日300家業者都無違規狀況，7月底前會完成全台北市3740家店的普查。

台北市4大連鎖業者共列管3740家，環保局資源循環管理科科長林鈺惠表示，稽查重點是店家有無清楚標示，且字體要5x5公分以上，稽查人員除自行購買外，也會在一旁觀察店家有無確實給予優惠，今天稽查300家店都有符合規定，因為5、6月就已經有逐家店宣導。

環保局表示，環保署今年4月28日公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，4大連鎖業者門市自7月1日起，應於營業場所標示「自備飲料杯省＿元」字樣，每字邊長至少5公分，以利消費者清楚得知提供自備優惠訊息並確實提供折價優惠，如有違規將依「廢棄物清理法」開罰1200到6000元罰鍰，並要求業者改善。

為配合政策上路，環保局已完成台北市列管四大連鎖業者法令宣導作業，包括法令公告事項、相關宣導單張等，並舉辦線上說明會溝通交流，確保業者瞭解政策內容，進而順利依法執行。

環保局說，為了鼓勵民眾在購買飲品時能自備環保杯，除了享有優惠外，對於環境也能盡一份心力，以綠色消費共同打造對環境更友善的減塑生活，共創淨零宜居城市。

4大連鎖業者門市自7月1日起，應於營業場所標示「自備飲料杯省＿元」字樣，每字邊長至少5公分。圖／北市環保局提供
4大連鎖業者門市自7月1日起，應於營業場所標示「自備飲料杯省＿元」字樣，每字邊長至少5公分。圖／北市環保局提供
環保局表示，稽查重點是店家有無清楚標示，且字體要5x5公分以上，稽查人員除自行購買外，也會在一旁觀察店家有無確實給予優惠。圖／北市環保局提供
環保局表示，稽查重點是店家有無清楚標示，且字體要5x5公分以上，稽查人員除自行購買外，也會在一旁觀察店家有無確實給予優惠。圖／北市環保局提供
為了鼓勵民眾在購買飲品時能自備環保杯，除了享有優惠外，對於環境也能盡一份心力，以綠色消費共同打造對環境更友善的減塑生活，共創淨零宜居城市。圖／北市環保局提供
為了鼓勵民眾在購買飲品時能自備環保杯，除了享有優惠外，對於環境也能盡一份心力，以綠色消費共同打造對環境更友善的減塑生活，共創淨零宜居城市。圖／北市環保局提供

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