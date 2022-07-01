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北水處開放戶外戲水區迎暑假 周末2天免費入園
台北自來水事業處迎接暑假到來，明起將開放自來水園區「水鄉庭園」戶外戲水區，並提供連續2日「免費入園」期間限定優惠；兒童新樂園也於暑假期間，推出購買星光票券買一送一優惠；台北市立動物園也有開園限定禮，7月1日到3日來園的前123名遊客，可獲得動物飛盤、冰棒、飲品等好禮。
北水處表示，自來水園區今年以「今夏瘋玩水」為主題，於7月2日正式開放全區戲水設施，2日到3日免費入園，水鄉庭園內有兒童溜滑梯、各式水柱、水瀑等清涼遊戲設施，為炎炎夏日消暑最佳選擇。
自來水園區10點也準備了趣味表演、有獎徵答、申辦水費電子帳單送好禮等活動，適合親子戲水同樂，重返夏日消暑時光。
北市兒童新樂園將於7月起到8月28日期間，延長營業時間至20時，且16時後入場，可享一日樂Fun券買一送一優惠，暢玩13項遊樂設施；為讓遠道而來的旅客能彈性規劃行程、避開假日人潮，7月起至12月止，貓空纜車本每月首周周一的維修日改為營運日，開放民眾搭乘，體驗親山之旅。
為歡慶暑假到來與重新開園，台北市立動物園動物園園區多個賣店推出「一起7淘123」優惠方案，準備了多項好禮，在7月1、2、3日這3天，前123名入園遊客，包含動物園大門及貓纜園南站入口，可以獲得動物園來園限定禮外。
北市動物園說，民眾可以至園區賣店獲得限量免費的飲料或冰品，或者至指定商店消費滿99元即可獲得限量實用的動物園限定飛盤扇。位在園區各角落的自動販賣機，也將在7、8月推出飲品特價優惠，讓大家在炎炎夏日逛園也能輕鬆享受沁涼旅程。
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