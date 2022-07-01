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艾利、芙蓉雙颱環伺台灣 彭啟明：全台恐怕連6天下雨

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
今、明兩天低壓帶影響，今天南部、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後中南部地區並有局部大雨發生的機率。本報資料照片
今、明兩天低壓帶影響，今天南部、東半部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後中南部地區並有局部大雨發生的機率。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，艾利颱風生成，與芙蓉颱風一同環伺台灣。受雙颱外圍水氣影響，全台接連六天恐怕都是下雨天。

中央氣象局說，輕度颱風芙蓉中心位置在鵝鑾鼻西南西方810公里海面上，以每小時14公里速度，向西北西轉西北進行。原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已發展為輕度颱風艾利，在鵝鑾鼻東方1100公里海面上，以每小時15轉24公里速度，向北北西進行。

氣象局說，今、明兩天低壓帶影響，今天南部、東半部地區及澎湖、金門馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後中南部地區並有局部大雨發生的機率；明天南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中部、東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後各地山區並有局部較大雨勢發生的機率。

今天基隆北海岸及恆春半島沿海空曠地區有較強陣風；今、明兩天中南部、東部、東南部及金門、澎湖沿海易有長浪發生，明天東北部沿海亦有長浪發生的機率。

颱風 馬祖 金門

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