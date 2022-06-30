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搭經濟艙也能「躺著飛」 紐航首創全球Skynest舒眠艙

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
豪華商務艙Luxe，如果有同行的旅伴，可打開座位之間的間隔，連通兩人的座位。圖／紐西蘭航空提供
豪華商務艙Luxe，如果有同行的旅伴，可打開座位之間的間隔，連通兩人的座位。圖／紐西蘭航空提供

隨著國際放寬邊境，期盼已久的海外旅遊終於可望回歸，與此同時，紐西蘭航空正式宣布，將於2024年迎接全新的波音787-9夢幻客機，為旅客提供高達7款機艙選擇來滿足各種需求。其中，包含嶄新推出的「豪華商務艙Luxe」，以及全球首創的經濟艙「Skynest舒眠艙」，可以躺著飛抵目的地。

紐西蘭航空長達5年多進行顧客意見調查，多數旅客都希望在飛行途中能擁有良好的睡眠品質，以及一個舒適、可活動的空間。因此，紐西蘭航空以「如在家中一樣的舒適度」作為設計核心，打造全新機艙。

紐西蘭航空執行長 Greg Foran指出，經過5年的努力，我們很自豪地推出更多機艙的可能性，不論旅客坐在任何機艙，都能享受最舒適的飛航體驗。

其中，最讓消費者期待、全球首創的「Skynest舒眠艙」，是針對經濟艙旅客打造一個全面性的革新體驗。紐西蘭航空客戶及銷售總監Leanne Geraghty表示，研發Skynest舒眠艙的目的，是為經濟艙旅客提供臥躺的選擇，機艙座位設計靈感源自Aotearoa（毛利語紐西蘭的意思），搭配森林意象的地毯，以及從紐西蘭特有的圖伊鳥汲取靈感的座椅設計，希望旅客在登機的同時就能感受到紐西蘭的魅力，並獲得最好的休息品質。

Leanne Geraghty指出，我們也從燈光及睡眠氛圍著手，提供舒眠茶、舒眠的精油膏，以及健康的食物選擇和採用透氣的布料，營造平靜的感受。更搭配座位前方螢幕中冥想及娛樂的相關內容，幫助旅客放鬆身心靈。

紐西蘭航空也在豪華經濟艙以及經濟艙內增設Sky Pantry，提供旅客在飛行途中可以享受零食、補充水份，並有伸展身體的一個空間。

此外，機艙設計過程秉持永續發展的理念，例如以現代布料取代皮革，讓每個豪華商務艙及豪華經濟艙座位都減少約一公斤的重量，兩個豪華客艙皆減少了20%的用品，進而減少碳排放量；經濟艙亦採用了全新餐具，每年能夠減少2,800萬個機艙內使用的塑膠餐具。

Skynest舒眠艙，打破一般人對於經濟艙的想像。圖／紐西蘭航空提供
Skynest舒眠艙，打破一般人對於經濟艙的想像。圖／紐西蘭航空提供

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