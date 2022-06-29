台鐵改點首日就傳列車故障 挨酸「莒光原地」

台鐵局在改點之際淘汰舊型摺疊門莒光號車廂，局長杜微昨日才強調汰舊換新能減少故障、提高服務品質，今日下午卻傳出516車次莒光號在嘉北車站發生車輛故障事件，後續行程停駛，網友也虧這是「莒光原地」，比喻莒光號故障停駛原地。台鐵表示，本次事件約影響30人，已向旅客致歉。

台鐵局說明，516車次莒光號在嘉北車站電力機車頭發生故障，維修不及，因此安排車上約30名乘客轉乘其他車次北上繼續行程，該車次後續斗南至七堵間的行程停駛。台鐵斗六站也準備麵包及飲料給行程受延誤的旅客，並致上歉意。

台鐵現行牽引莒光號列車的電力機車車頭逾40年歷史，不時會發生故障，台鐵局說，新購E500型電力機車頭預計明年會抵台，屆時就能逐步汰換舊款電力車頭，而改點後莒光號車次減少，台鐵將擇車況較好的機車頭載客，避免故障停駛事件頻傳。