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氣象局發布豪雨特報 大雷雨示警區域看這查

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氣象局發布豪雨特報 大雷雨示警區域看這查

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片
中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片

（16:10更新）

氣象局發布苗栗縣大雷雨即時訊息(PWS)，持續時間至下午5時15分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

（16:00更新）

氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣有局部大雨或豪雨，新竹以南、台東地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

豪雨：苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣。

大雨：新竹縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣。

（15:56更新）

氣象局發布苗栗縣、新竹縣、新竹市大雷雨即時訊息，持續時間至下午5時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

（15:50更新）

中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣有局部大雨或豪雨，新竹以南、台東地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

豪雨：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣。

大雨：新竹縣、苗栗縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣。

氣象局發布台中市、彰化縣、南投縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

（15:30更新）

中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天嘉義縣、嘉義市、雲林縣及南投縣有局部大雨或豪雨，新竹以南、台東地區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

豪雨：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣。

大雨：新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣。

氣象局針對苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時30分。

大雷雨即時訊息示警區域：

苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、獅潭鄉、泰安鄉。

台中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、太平區、大里區、和平區。

彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉。

南投縣：南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、仁愛鄉。

雲林縣：西螺鎮、二崙鄉。

氣象局 豪雨 大雨特報

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