才剛淘汰老舊車廂 台鐵莒光號故障卡在嘉北站

台鐵今日起大改點，摺疊門莒光號車廂將全數退役、莒光號全數採用新的自動門車廂，不料今日下午1時許傳出516次莒光號因車輛故障卡在嘉北車站，目前採東線單線雙向運轉，嘉義車站附近上下行列車均有延誤。

針對改點後莒光號車隊規劃，台鐵原有七堵—潮州間506次、507次、522次、513次莒光號、潮州—花蓮間561次、562次莒光號皆停駛，並針對旅運需求熱門區段改以6班EMU900型區間快車行駛，同時淘汰舊型摺疊門莒光號，提升行車安全。

台鐵局長杜微昨還特地前往七堵機務段視察改點整備，檢視末班摺疊門莒光號編組。他說，揮別摺疊門莒光號象徵台鐵邁向全新時代，今起改點會有更多新車上線行駛，加速汰換老舊車輛，對運能提升、縮短行車時間、減少故障、增進安全等有很大助益。