不排除周末將有颱風生成 外圍環流水氣周五起影響台灣

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，今天雲量比昨天略多，中部以北仍然相當晴朗炎熱，山區及鄰近地區仍容易有午後雷陣雨，前往山區活動要特別注意路況、溪水暴漲和雷擊。東部花蓮、台東和南部的屏東恆春半島等地，今天一整天都容易有陣雨， 出門要記得攜帶雨具。

賴忠瑋說，各地中午高溫仍有33到34度，南部和東部局地區仍有機會達36度以上，紫外線也都是過量等級以上，要多補充水份及注意防曬。

今天雲量略多的原因，賴忠瑋說，是受到東南方水氣的影響，這些水氣是來自於南方大低壓帶的外圍雲系。

他指出，目前這個低壓帶可以分成兩個部份在發展，分別位於呂宋島的東西兩側海面上，其中位於西側南海海面上的低壓擾動，已經逐漸發展出低壓中心，預計今明兩天就有機會增強為熱帶性低氣壓，也不排除在周末增強為輕度颱風的可能性，未來會逐漸朝西北方、往中國的廣東及海南附近前往，預計周六可能就會從廣東附近登陸。

賴忠瑋說，預計這個低氣壓對台灣沒有直接影響，但是要留意它外圍環流雲系帶來的水氣，在周五開始就會逐漸影響到台灣，周末也會因為這波外圍環流水氣的影響，南部及東南部容易有陣雨，中北部地區則容易有午後雷陣雨，而且雨勢會比最近幾天更加顯著。

他說，這樣的天氣會持續到下周二或三左右，下周四起太平洋高壓再往西邊延伸到台灣附近後，才會再轉往夏季型較穩定的天氣。