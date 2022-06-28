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影／摺疊門莒光號今晚駛離員林 鐵道迷含淚道別

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
台鐵521車次為摺疊門莒光號末班車尾附掛客廳車，並設有瞭望台，吸引鐵道迷享用鐵路便當。記者黃仲裕／攝影
台鐵521車次為摺疊門莒光號末班車尾附掛客廳車，並設有瞭望台，吸引鐵道迷享用鐵路便當。記者黃仲裕／攝影

「沒想到承載著學生時代回憶的折疊門莒光號真的要除役了」一名資深鐵道迷江先生非常不捨的說著。台鐵521車次為摺疊門莒光號末班車，今天晚間7點53分緩緩駛離彰化員林站。從事零售業的江先生特別向公司請假前來紀下它最後一班車身影。江先生不捨的表示，小時候常與哥哥、姐姐、父母搭駛折疊門莒光號去南部旅行，對他來說，這是充滿回憶的列車，

因應台鐵明日大幅改點，走過半世紀的折疊門莒光號將全數汰換，台鐵521車次為摺疊門莒光號末班車今晚抵達新左營後將退役，有不少鐵道迷從台北首站搭乘，抵達新左營後，再連夜趕回台北上班。台鐵特地在車頭及車尾懸掛莒光號復刻頭牌，更在車尾附掛客廳車，設有瞭望台，吸引不少鐵道迷駐足。

台鐵521車次為摺疊門莒光號末班車，今天晚間駛離彰化田中站，不少鐵道迷在瞭望台爭相拍照留念。記者黃仲裕／攝影
台鐵521車次為摺疊門莒光號末班車，今天晚間駛離彰化田中站，不少鐵道迷在瞭望台爭相拍照留念。記者黃仲裕／攝影
台鐵521車次為摺疊門莒光號末班車，今天晚間7點53分停靠彰化員林站，不少鐵道迷爭相拍下最後身影。記者黃仲裕／攝影
台鐵521車次為摺疊門莒光號末班車，今天晚間7點53分停靠彰化員林站，不少鐵道迷爭相拍下最後身影。記者黃仲裕／攝影
台鐵521車次為摺疊門莒光號末班車今天晚間駛離員林，不少民眾爭相拍照。記者黃仲裕／攝影
台鐵521車次為摺疊門莒光號末班車今天晚間駛離員林，不少民眾爭相拍照。記者黃仲裕／攝影
台鐵521車次為摺疊門莒光號末班車尾附掛客廳車，並設有瞭望台，吸引鐵道迷拍照留念。記者黃仲裕／攝影
台鐵521車次為摺疊門莒光號末班車尾附掛客廳車，並設有瞭望台，吸引鐵道迷拍照留念。記者黃仲裕／攝影

鐵道迷 台鐵 彰化

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