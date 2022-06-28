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7-ELEVEN、星巴克推「循環杯」服務 目標年底破550店
響應環保減塑，除了隨身攜帶環保杯、環保餐具之外，現在也有越來越多循環杯服務，讓手邊沒有環保杯的民眾也能透過簡單的租借流程，踏出減塑愛地球的第一步！7-ELEVEN偕同統奕包裝、星巴克率零售通路之先，耗時超過一年、斥資逾千萬元，整合創新架構由通路自建「OPEN iECO循環杯還杯機」，首波於內湖科技園區周邊7-ELEVEN門市打造「循環杯服務示範商圈」，將建置通路最大的「循環杯服務模式」，預計至2022年年底前將有超過550店（7-ELEVEN 500家、星巴克50家）提供循環杯服務，架構可持續發展的永續生態圈。
「OPEN iECO循環杯還杯機」首波於內湖區7家7-ELEVEN門市進行測試，預計7月11日起正式開放民眾使用，民眾只要開啟OPEN POINT App的「循環杯租借服務」即可至門市輕鬆借用與歸還。為確保衛生安全，亦與符合政府規範的專業清洗廠合作，循環杯的杯身也使用隔熱材質，減少紙杯套用量。此外，為打造永續循環經濟，使用後汰舊的循環杯也將透過統奕包裝回收再製為其他物品，達到資源再利用。
此外，星巴克也加入循環杯計畫的行列，除了原本就有環保杯折扣10元的優惠；配合政府政策，將內用水杯、餐具，改以可重複性使用材質；落實回收再利用的永續循環精神，門市的提袋、杯架依循全球星巴克規範皆以再生素材製成，全門市更導入可重複使用的不鏽鋼攪拌棒及以咖啡渣製成的托盤，更將於7月下旬優先於2家門市測試「OPEN iECO循環杯還杯機」供消費者還杯使用，預計第4季陸續在桃園、台北共50家星巴克門市提供「循環杯服務」，其中21家門市內將設置還杯機。同時為呼應星巴克亞太區於3年內將導入35%門市的目標，其他地區也將逐步導入循環杯服務。
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