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影／台鐵全新時刻表走文青風 即日起開放索取
配合新採購城際列車及區間車投入營運，台鐵局將於明日起調整列車時刻，並印製冊本式時刻表10萬本，即日起在台鐵各大車站提供旅客免費索取，數量有限，送完為止，封面設計元素採用台鐵最新款EMU3000型城際列車。
在過去網路尚未普及前，旅客查詢列車班次、時刻，只能翻閱鐵路時刻表，可說是大家的共同回憶，更記載了不同時代台鐵車種、排點的歷史。但目前已進入智慧型手機「人手一機」的時代，絕大多數的旅客都仰賴手機APP查詢時刻，甚至也能直接用電子車票乘車、連實體車票都越來越少人使用。
台鐵局表示，主要是考量很多年長旅客仍不會使用智慧型手機，所以因應本次改點印製10萬份冊本式時刻表供民眾索取，而且不光是年長者，很多鐵道迷也會拿來收藏。
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