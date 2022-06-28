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五分車延駛高鐵嘉義站國慶通車 賞煙火獨創遊趣體驗
今年國慶煙火在嘉義縣故宮南院施放，縣府規畫外地遊客搭高鐵到太保市嘉義站下車，轉乘延駛高鐵站的台糖蒜頭糖廠觀光五分車，在終點站蔗埕園區下車，步行到隔壁故宮園區觀賞高空煙火，縣長翁章梁上午視察五分車站工地，宣布10月國慶通車，提供遊客搭全新交通遊趣體驗。
縣府4年前提台糖蒜頭糖廠五分車，延駛高鐵嘉義站計畫，獲當時行政院長林全支持，編預算推動全國首例糖鐵連接高鐵前瞻軌道建設，台糖委託鐵道局規畫設計，去年9月施工，完成軌道舖設，目前趕工高鐵站外五分車站，提前在8月完工，交台糖試測行駛。
糖鐵沿線共4座無人看管平交道號誌設置，全新糖鐵軌道設計施工，比照高雄輕軌，軌道及枕木都是國產材料，軌道鋼材接合施工，軌距寬762公厘，枕木用混凝土材料，舖軌道施工與台鐵相同，五分車軌道舖設跨越保鐵一號、十二號及台18線路口。
縣長翁章梁對施工超前滿意，聽取簡報後，視察車站及軌道舖設，他說，通車後提供遊客搭最快高鐵，換搭最慢五分車全新交通遊趣，每班列車可搭乘280名乘客，配合五分車延駛線，縣府向營建署提報計畫，建構沿線周邊綠廊軸帶，明年工程施工。
國慶煙火規畫施放地點在故宮南院園區外台糖地，觀賞舞台在園區，縣府規畫遊客搭高鐵到嘉義站下車，轉乘五分車蔗埕園區下車，步行到南故宮賞高空煙火。
行政院長蘇貞昌2年前核定蒜頭糖廠至故宮南院觀光鐵路計畫，總經費2.5億元，第1期糖廠延駛至高鐵站約1.36公里，第1.5期糖廠延駛至故宮南院約1.49公里，第1期工程國慶日通車，搭配國慶煙火、全中運及農機展，安排彩遊程，歡迎各地民眾來嘉體驗融合文化、休閒及復古情懷五分車之旅。
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