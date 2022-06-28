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氣象局估今年3至4個颱風侵台 颱風預報將精進

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
氣象預報中心主任呂國臣說，至今西北太平洋僅有2個颱風生成，較氣候平均值4.3個為少，預估今年度侵台颱風個數約為3至4個。記者盧逸峰／攝影
氣象預報中心主任呂國臣說，至今西北太平洋僅有2個颱風生成，較氣候平均值4.3個為少，預估今年度侵台颱風個數約為3至4個。記者盧逸峰／攝影

中央氣象局今日舉行111年颱風季展望記者會，氣象預報中心主任呂國臣指出，西北太平洋今年至今僅有2個颱風生成，較氣候平均值4.3個為少，預估今年度侵台颱風個數約為3至4個。至於外界關注菲律賓周邊有熱帶低壓近期是否會成颱？氣象局簡技伍婉華則表示，各國系統預測都還未達一致，氣象局會關注後續發展。

氣象局副局長馮欽賜說，今年梅雨季帶來不錯雨量，全台主要水庫蓄水率都有9成以上，也提到去年圓規颱風雖未直接侵台，但也為全台帶來明顯風雨，針對民眾、縣市政府對於氣象局的研判情資之需求，氣象局今年颱風季會有更精進作為，也會加強跟各縣市政府的密切聯繫。

氣象局為提早對各級防救災單位提供進行風雨衝擊評估所需之颱風風雨預報資訊，自今年起將視颱風外圍環流威脅程度，提前在海上颱風警報期間，比照陸上警報，滾動發布縣市風雨預報及3小時間隔的定量降水預報。

呂國臣說明，去年圓規颱風適逢雙十連假，一開始天氣很好，民眾照常出遊，但天氣旋即轉壞使民眾受困山區、風浪過強讓船運停航，且各縣市政府需要確切的天氣來宣布是否停班停課，因此今年會更密切與縣市政府聯繫，讓相關單位能及時發布天氣資訊，勸導民眾勿上山出海，並讓縣市政府有明確數據來決定是否停班停課。

針對颱風季趨勢，呂國臣說，往年西北太平洋6至12月約有20至25個颱風生成，其中，侵台颱風個數約為3至4個；氣象局預估今年下半年西北太平洋颱風生成總數以及侵台颱風個數仍以正常範圍的機率較大；並呼籲，7月開始進入颱風季，民眾要儘早做好防颱準備，也須防範夏季高溫及雷擊。

氣象局也說，今年夏季反聖嬰現象偏弱，對台灣影響較小，經檢視氣象局及各國數值模式預報結果，預測今年7至9月氣溫以正常至偏熱的機率較大，雨量則以正常機率較大。

氣象局 天氣動態 颱風

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