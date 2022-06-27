中捷推優惠9月底前79折 捷粉最高回饋打7折到年底

台中捷運公司配合台中市政府「紓困振興e79計畫」推出兩大方案，7月1日至9月30日台中捷運票價79折，捷粉回饋專案期限延長至12月31日，民眾持電子票證（悠遊卡、一卡通及icash 2.0）搭乘捷運即可享乘車優惠。

台中捷運公司表示，今年4月起新冠疫情再次升溫，捷運運量再度受衝擊。台中市疫苗覆蓋率大幅提升、快篩試劑普及，民眾生活逐漸恢復常態，運量回升，全線累積運量已突破800萬人次。

中捷公司為進一步鼓勵民眾回歸日常生活，配合市府「紓困振興e79計畫」，推出「振興一起走」台中捷運全面79折乘車優惠方案，活動期間自7月1日起至9月30日，民眾在期間內持悠遊卡、一卡通或icash 2.0搭乘台中捷運，即享票價79折優惠。

此外，去年9月推出的捷粉回饋專案，原訂今年8月底截止，也配合「零接觸運輸」新捷粉回饋方案，延續實施至今年12月31日，旅客凡持電子票證搭乘台中捷運，同卡每月累計搭乘30次以上即可享回饋金，回饋金於次月加值至原電子票證的電子錢包，可用於搭乘捷運或其他小額消費(30到39次回饋10%、40到49次回饋20%、50到59次回饋25%、60次以上回饋30%)。