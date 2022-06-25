天空破洞！雨瀑籠罩台北市信義區 鄭明典驚呼：誰開水龍頭
中央氣象局今（25）日下午，針對桃園市、基隆市、新北市、台北市發布大雷雨即時訊息，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流。氣象局長鄭明典更在臉書上傳一張「雨瀑」圖，驚呼「誰開了水龍頭」。
近日熱對流旺盛，天氣不穩定，台北市午後爆發雷陣雨，鄭明典在臉書分享一張網友提供的奇特照片，只見又窄又集中的「雨瀑」籠罩台北市信義區上空，奇特的「夏季限定」天氣讓鄭驚呼「誰開了水龍頭」、「鄰居下雨時自家可能無雨的概念」。
「雨瀑」照曝光後引發網友討論，「感覺水用倒的」、「應該是水龍頭爆了」、「洗頭了」、「很像天空破了個洞」、「這根本就是直接從上面用倒水下來」、「雨區中央一定很刺激」。
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