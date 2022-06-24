迎33屆金曲獎！金曲國際音樂節今起先High翻高雄

第33屆金曲獎下周末在高雄小巨蛋登場，2022 GMA金曲國際音樂節今起率先開跑為活動預暖，首場安排麋先生、宇宙人、壞特打頭陣，要High翻高雄夏夜，文化部次長李靜慧強調，今年的金曲獎絕不會複製台北模式，而會完全打造屬於高雄的STYLE(風格）。

金曲國際音樂節首度移師高雄舉行，今天中午開幕後，晚間將在高雄流行音樂中心3號鯨魚館由三組歌手為金曲活動高歌，宇宙人主唱小玉說，最近很少表演，很期待今晚的演出，綵排時他們覺好像整個都活過來了。

曾奪金曲新人獎的壞特先是嘻嘻笑，然後害羞地說「很開心」，宇宙人則表示，團員中有3個是高雄人，這幾年高雄變化很大，身為高雄人很驕傲，很期待在高雄演出。

文化部次長李靜慧說， 2022金曲國際音樂節的從2014年開始開辦，今年安排多場專業論壇及大師工作坊，希望達到產業交流。

她說，流行音樂產業不是只有一個頒獎典禮，重要的讓台灣的流行音樂界可與國際鏈結，讓好的流行音樂創作者，好的作品除得到國內獎項肯定，也有機會走向國際。

「這次金曲獎不是台北模式的複製而已，希望創造出屬於高雄風格的金曲獎」。