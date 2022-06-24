聽新聞
test
0:00 / 0:00
脫離疫情影響車潮漸增 一圖看懂暑假國道管制措施
今年暑假即將開始，交通部高公局觀察近期國道交通狀況，西部國道交通量已逐漸脫離新冠肺炎疫情影響，國5交通量則已恢復至未受疫情影響程度，以上周末為例，西部國道交通量僅較一般例假日減少約5%，國5交通量則增加約5%。
高公局參考近3年交通狀況，預估今年暑假期間周六日交通量約為105-107百萬車公里，約較一般例假日增加5~7%交通量，另周五交通量預估為104百萬車公里，約較平日增加18%、周一交通量預估為91百萬車公里，約較平日增加3%，因此規畫於7月1日至8月29日實施暑假期間國道交通疏導措施，並將視疫情發展及天候等因素滾動檢討調整。
暑假期間，將維持每周日15至20時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制；匝道儀控部分，每周五至周一，視國道主線交通狀況採取嚴格管制，並於每周五實施國3雙向往國5南向精進式匝道儀控，每周六、日針對11處重點路段實施精進式匝道儀控。
高公局說，每周五至周一，現有開放路肩照常實施，並視需要機動調整，另周五增開國3南深路北向出口及南港聯絡道南向路段；並且於每周五12時至周日24時，暫停施工及例行養護作業。
高公局說，暑假期間周五至周一國道交通量大，周五下午及周六上午南向瓶頸路段包括國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國3土城-關西、快官-霧峰及國5南港系統-頭城、周日下午北向瓶頸路段則有國1西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口，國3竹山-中興、霧峰系統-霧峰、關西-大溪及國5宜蘭-坪林等，周一下午北向國5宜蘭-坪林路段也易有長時間壅塞情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言