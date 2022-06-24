高溫炎熱上看36度 氣象局：明天午後雷陣雨會更強

中央氣象局說，今天全台各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、中南部地區及其他山區依然有局部短暫雷陣雨。

今天氣溫仍相當炎熱，白天高溫各地普遍可以來到33到35度，且在大台北、中南部近山區或河谷地區及花東縱谷有局部36度以上高溫發生的機會，近中午前後紫外線偏高，外出務必要做好防曬並多補充水分以免中暑。

氣象局預報員徐仲毅說，受到台灣周圍雲系影響，東南部跟恆春半島有局部性短暫陣雨，目前台灣處在太平洋高壓的邊緣，因此容易有午後雷陣雨發生，而且明天高壓會更為東退，將使午後雷陣雨更明顯，民眾需多加注意。

徐仲毅說，下周二後高壓會北抬，屆時東半部地區會有短暫陣雨、時晴時雨的天氣，西半部則是上午多雲到晴高溫炎熱，下午午後雷陣雨的狀態。