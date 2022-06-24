南方雲系接近更濕悶 鄭明典：最重要是關心熱帶擾動
南方雲系接近！中央氣象局長鄭明典在臉書表示，台灣的南方其實就是熱帶，熱帶雲系接近，天氣型態更往夏季進一步，感覺會更濕悶。「當然，最重要的是要關心熱帶擾動了」。
天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天的高壓勢力仍強，仍要注意炎熱高溫，午後有雷陣雨發展。
彭啟明說，周末高壓有往北移趨勢，會略微減弱，午後雷陣雨將會增多，也要注意。下周開始東風波動及擾動也將增多，是否有低壓發展再來觀察，不要太緊張。
中央氣象局發布高溫資訊（橙色）：天氣晴朗炎熱，今天中午前後台北市、新北市、嘉義市、台東縣地區，彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市、南投縣、嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號。
高溫橙色36燈號：台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。高溫黃色燈號：台中市、南投縣、嘉義縣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言