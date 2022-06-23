5G結合西藏神祕儀式 優人「轉山」雙劇場異地即時共演
「如何讓坐在台北市區劇院的觀眾，也能感受到金瓜石山谷的力量？」優人神鼓年度大戲「轉山」九月在國家戲劇院首演，將與中華電信合作，透過5G技術，將優人在金瓜石地質公園本山礦場的演出，即時同步送到劇院舞台上，和劇院的優人一起完成「雙劇場異地即時共演」的創舉。優人神鼓創辦人劉若瑀表示，這是優人神鼓經歷老泉山劇場火災和疫情之後，跨出的關鍵一步。
「轉山」是盛行於西藏的一種莊嚴儀式，人們相信繞著神山轉行可以洗滌一生罪孽。20年前，優人全體成員曾親至藏人心中的「神山」岡底斯山完成「轉山」之旅。劉若瑀表示，經過廿年的沉澱，她將具宗教意義的「轉山」轉為劇場作品，希望透過異地共演，將金瓜石的山谷力量注入國家戲劇院舞台，讓觀眾和優人一起體驗內在與外在的虛實相映，「共同在劇院中完成內在的『三昧』」。
1998年，優人神鼓以「聽海之心」參加法國亞維儂藝術節開幕演出，震撼人心的鼓聲在石礦區劇場之間迴盪，被評為最佳節目。文化部次長蕭宗煌表示，這場表演被譽為「礦場有史以來最棒的表演」，也促成2015年新北市文化局邀請優人進駐金瓜石地質公園本山礦場成立劇場。此次則透過文化部推動的「博物館藝術5G科技跨域應用計畫」，將金瓜石礦場劇場的力量帶到城市的劇場之上。
為了完成「雙劇場異地即時共演」，中華電信必須在金瓜石重新拉線打造5G環境。中華系統整合公司董事長吳明德表示，在這個萬物互聯的時代，各行各業過去無法想像的工作型態，因為5G成為可能。但光有技術沒有內容還不夠，「轉山」將5G技術運用於優人神鼓累積卅多年的表演內容之上，開創表演型態的新格局。兩廳院藝術總監劉怡汝則表示，優人的形象向來是出世、形而上的，如今與高科技結合，猶如「一腳踩在土地，一手伸向天空。」
●優人神鼓年度大戲「轉山」9月2日在台北國家戲劇院世界首演，隨後巡迴高雄衛武營國家藝術文化中心，以及台中國家歌劇院。其中9月3日及4日兩場台北下午場次，運用5G技術，將同步在金瓜石地質公園本山礦場的演出畫面即時送到劇院舞台上，企圖達成「雙劇場異地即時共演」。《轉山》演出票券在Opentix銷售，7月10日前預購享早鳥8折優惠。購票資訊：https://www.opentix.life/event/1534079963978219522
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