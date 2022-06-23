快訊

恩恩案新北衛生局電話沒人接？ 局長澄清4疑點：不是唱空城計

台大生重考醫學系佔名額...口委竟認不得？ 教授這樣分析

漲聲不斷！三重客運、桃園客運又有2路線縮小優惠票價

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
三重客運。 記者鍾維軒／攝影
三重客運。 記者鍾維軒／攝影

繼台北客運、桃園客運聯營的兩條路線決定縮小優惠票價範圍，七月起，每一區段調升1至5元後，三重客運今也在官網公告，指三重客運和桃園客運聯營的9005、9005A，七月起也將同步縮小優惠票價範圍，此外，桃園客運的5116路線，也同樣縮小優惠票價範圍。

值得注意的是，儘管有多條客運路線七月起縮小優惠票價範圍，不過仍舊未達到核定票價上限，未來恐還有再調漲的空間。

據了解，這已非三重客運今年首次縮小優惠票價，早在今年5月時，三重客運和新竹客運聯營的9003台北至新竹優惠，就率先縮小優惠，當時票價調升3元。

此外，6月還有中壢客運與指南客運聯營的9089桃園後火車站至台北捷運古亭站，票價調整20元，全票從65元調至85元。

根據三重客運公告，7月1日起，9005桃園至市府轉運站，以及9005A桃園至市府轉運站（繞行永安路）等兩路線，將縮小優惠範圍。其中9005路線將，從85元調整至90元（核定票價上限106元）、9005A則從80元調至85元（核定票價上限95元）。

此外，桃園客運也發出公告，指5116桃園至松山機場也將從七月起縮小優惠票價，票價從75元調至80元（核定票價上限87元）。

三重客運和桃園客運聯營的9005、9005A，七月起也將同步縮小優惠票價範圍。圖／擷取自三重客運官網
三重客運和桃園客運聯營的9005、9005A，七月起也將同步縮小優惠票價範圍。圖／擷取自三重客運官網
桃園客運的5116路線，7月起將縮小優惠票價範圍。圖／擷取自桃園客運官網
桃園客運的5116路線，7月起將縮小優惠票價範圍。圖／擷取自桃園客運官網

票價 桃園

延伸閱讀

美商會曝台3急迫問題 張善政：蔡政府正在錯失黃金時機

石門水庫蓄水量足 桃園一期稻抽穗供水無虞

美商會憂台供電不穩 張善政批蔡政府：錯失轉型黃金時機

躲門後隱身無用 桃園8失聯移工遭「甕中捉鱉」被逮

相關新聞

午後雷陣雨！12縣市大雨特報 7縣市雷雨警報

受午後雷陣雨影響，全台各地陸續出現雨勢，中央氣象局於今日15時25分發布大雨特報，範圍涵蓋12縣市，呼籲民眾注意局部大雨...

漲聲不斷！三重客運、桃園客運又有2路線縮小優惠票價

繼台北客運、桃園客運聯營的兩條路線決定縮小優惠票價範圍，七月起，每一區段調升1至5元後，三重客運今也在官網公告，指三重客...

繼石斑魚後「竹筴魚」也被禁 吳秀梅：中國應說明清楚

繼石斑魚之後，中國海關今天再度公告，台灣輸入的冰凍竹莢魚包裝樣本檢出新冠病毒，因此，禁止東和食品公司的產品輸入一周。對此...

38.5度！今日最高溫在高雄 氣象局：明天天氣與今天類似

上午炎熱、下午雷陣雨的天氣型態將持續數日。中央氣象局預報員謝佩芸指出，目前全台北中南部都有旺盛的午後熱對流在發展，要持續...

音樂界的鬼才也有經營長才 灣聲樂團李哲藝用企業魂玩音樂

李哲藝致力將「古典音樂台灣化」、「台灣音樂古典化」；所創樂團結合企業家的贊助，並引進經營與行銷概念，立志將台灣音樂傳送到國際上。

陸稱竹筴魚包裝驗出新冠病毒 遭禁廠商東和食品回應了

中國大陸海關今天公告，台灣輸入的冰凍竹莢魚包裝樣本檢出新冠病毒，即起禁止東和食品公司產品輸入一周。東和食品稍早回應，剛接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。