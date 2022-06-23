漲聲不斷！三重客運、桃園客運又有2路線縮小優惠票價

繼台北客運、桃園客運聯營的兩條路線決定縮小優惠票價範圍，七月起，每一區段調升1至5元後，三重客運今也在官網公告，指三重客運和桃園客運聯營的9005、9005A，七月起也將同步縮小優惠票價範圍，此外，桃園客運的5116路線，也同樣縮小優惠票價範圍。

值得注意的是，儘管有多條客運路線七月起縮小優惠票價範圍，不過仍舊未達到核定票價上限，未來恐還有再調漲的空間。

據了解，這已非三重客運今年首次縮小優惠票價，早在今年5月時，三重客運和新竹客運聯營的9003台北至新竹優惠，就率先縮小優惠，當時票價調升3元。

此外，6月還有中壢客運與指南客運聯營的9089桃園後火車站至台北捷運古亭站，票價調整20元，全票從65元調至85元。

根據三重客運公告，7月1日起，9005桃園至市府轉運站，以及9005A桃園至市府轉運站（繞行永安路）等兩路線，將縮小優惠範圍。其中9005路線將，從85元調整至90元（核定票價上限106元）、9005A則從80元調至85元（核定票價上限95元）。