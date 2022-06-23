彭啟明提醒注意高溫、雷陣雨 颱風生成則還早

天氣風險公司總經理彭啟明今日在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，中午要注意有出現35-37度高溫的機會，並留意旺盛的午後雷陣雨，聽到雷聲務必要躲入室內。至於是否預期將有颱風生成，彭啟明則說，這跟太平洋高壓未來的發展動態息息相關，說現在會有颱風生成還有點早。

彭啟明說，今、明日太平洋高壓顯著西伸，天氣都維持類似炎熱高溫午後山區雷陣雨的天氣，而趨勢上周末開始太平洋高壓有顯著北移的趨勢，往日本南方海面移動，台灣將逐漸位於高壓軸線的西南侧，環境上仍為偏東南風。

彭啟明提醒，預期高壓下緣的東風波動發展會增強，台灣附近的水氣增多不穩定度將增加，午後雷陣雨的發展會更旺盛，延伸到平地區域的可能性也會增多，午後的活動要多留意。

針對颱風生成可能性，彭啟明則解釋，要觀察周末開始到下周的太平洋高壓位置的改變，菲律賓東方海面的擾動較有機會發展，將逐步有東風波動發展，進而有些低壓擾動，也有逐步發展成有規模低壓的可能性，但這和典型的季風槽，較為穩定容易發展的颱風易發展醞釀成長的典型機制仍有段距離，走向和太平洋高壓未來的發展位置動向變動也息息相關，說現在會有颱風生成還有點早。

彭啟明也說，現在說七月初何時有颱風來台灣，不確定性都很高，多數都是存在電腦模式內的虛擬颱風，下周可以持續觀察變化及可能性。他也強調，光是靠預測無法解決問題，東亞各國必須要提升防災防颱的能力。