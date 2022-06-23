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影／夏季山區對流雲系旺盛 玉山排雲塔塔加都降下冰雹

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
排雲山莊及塔塔加地區昨日下午2時連續雷鳴後，隨即下起強烈午後雷陣雨，夾雜著粒粒分明的冰雹掉落地面。圖／玉山國家公園提供
排雲山莊及塔塔加地區昨日下午2時連續雷鳴後，隨即下起強烈午後雷陣雨，夾雜著粒粒分明的冰雹掉落地面。圖／玉山國家公園提供

進入夏至後，大雷雨因旺盛發展的對流，常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，玉山塔塔加及排雲山莊，昨天午後都出現雷陣雨夾帶冰雹情形，中央氣象局長鄭明典透過臉書指出，夏季天氣系統持續性高，和昨天比一比，應該還是高溫後有午後對流的天氣。

玉山國家公園透過臉書表示，昨日排雲山莊及塔塔加地區下午2時在連續雷聲後，隨即下起強烈午後雷陣雨，民眾並記錄到雷雨夾雜著粒粒分明的冰雹，掉落地面跳動的畫面，時間持續近20分鐘。

鄭明典更在臉書發布一張昨天傍晚從玉山氣象站望向台東，高高的塔狀積雨雲閃個不停的照片，表示夏季天氣系統對流持續旺盛，和昨天比一比，應該還是高溫後有午後對流的天氣，籲民眾室外活動要特別注意雷雨胞發展的區域。

玉山國家公園指出，根據中央氣象局所發佈大雷雨即時特報訊息表示，由於部分山區對流雲系發展旺盛，會伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，呼籲山友們於進入夏季時節攀登高山，請務必留意山區劇烈天氣變化，隨時備妥雨具，並避免於強降雨發生時處於稜線或空曠地區，以避免遭受雷擊意外。

中央氣象局長鄭明典在臉書發布一張昨天傍晚從玉山氣象站望向台東，高高的塔狀積雨雲閃個不停的照片。圖／玉山氣象站提供
中央氣象局長鄭明典在臉書發布一張昨天傍晚從玉山氣象站望向台東，高高的塔狀積雨雲閃個不停的照片。圖／玉山氣象站提供
排雲山莊及塔塔加地區昨日下午2時連續雷鳴後，隨即下起強烈午後雷陣雨，夾雜著粒粒分明的冰雹掉落地面。圖／玉山國家公園提供
排雲山莊及塔塔加地區昨日下午2時連續雷鳴後，隨即下起強烈午後雷陣雨，夾雜著粒粒分明的冰雹掉落地面。圖／玉山國家公園提供

玉山國家公園 冰雹

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