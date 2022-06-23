影／夏季山區對流雲系旺盛 玉山排雲塔塔加都降下冰雹

進入夏至後，大雷雨因旺盛發展的對流，常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，玉山塔塔加及排雲山莊，昨天午後都出現雷陣雨夾帶冰雹情形，中央氣象局長鄭明典透過臉書指出，夏季天氣系統持續性高，和昨天比一比，應該還是高溫後有午後對流的天氣。

玉山國家公園透過臉書表示，昨日排雲山莊及塔塔加地區下午2時在連續雷聲後，隨即下起強烈午後雷陣雨，民眾並記錄到雷雨夾雜著粒粒分明的冰雹，掉落地面跳動的畫面，時間持續近20分鐘。

鄭明典更在臉書發布一張昨天傍晚從玉山氣象站望向台東，高高的塔狀積雨雲閃個不停的照片，表示夏季天氣系統對流持續旺盛，和昨天比一比，應該還是高溫後有午後對流的天氣，籲民眾室外活動要特別注意雷雨胞發展的區域。