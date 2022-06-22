出門注意！8縣市大雷雨 6縣市大雨特報

出門要注意。中央氣象局下午2時起陸續針對嘉義縣、雲林縣、南投縣、台中市及新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時；隨後也針對嘉義縣、南投縣、高雄市發布大雷雨訊息，持續時間至下午3時45分，須慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，以及低能見度。

氣象局也在下午2時35分發布大雨特報，範圍包括南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區，警報範圍因午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，須注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局說，下午要注意雷陣雨；各地高溫都可以到32度以上，尤其大台北盆地、西半部近山區河谷、花東縱谷，民眾須留意出現35、36度以上高溫，中午前紫外線指數也偏高，民眾須防曬補水、注意熱傷害。