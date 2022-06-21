真的不玩了？ 台南德安百貨聲明暫退出台南市場

台南東區德安百貨一再傳出要關門歇業的消息，但也有消息指稱德安持續與房東台糖協商租金中，德安今天發出聲明表示，在台糖不降租金的情況下，決定暫時退出台南市場，營業到6月30日，並表示「進無可攻退不可守」，無奈又遺憾。

對於德安即將結束營業，台糖台南區處表示，依照公司相關規定，之前出租流標三次後，目前已經簽報董事會決定未來是否降價，儂規定大約可能會打8折，但如果還是沒有人承租，董事會也保留議價的空間。

德安百貨所屬母公司德先公司今天發出聲明，「台南市東區經營德安百貨品牌迄今已16年，期間歷經東區商圈變化，大環境景氣已不可同日而語，近年又遭逢疫情衝擊，德先公司秉持服務在地精神並肩負企業責任，仍積極爭取續租機會，惟台糖公司公開招標所定之租賃條件，經過審慎風險分析及商業評估後， 若以台糖後續之漲租條件續租，恐將遭受極大損失，迫於無奈的情況 下，德安百貨將暫時退出台南地區市場，向一直以來給予支持的鄉親們說聲:感謝一路上有您，我們有緣再見!」。

德安表示，2018年9月首次向台糖提送續租申請，多次表達強烈續租意願，但今年1到5月直歷經3次公開招標，都沒有辦法達成共識，過程中一方面做最壞的打算，一方面做最好的規劃，積極對外招商。原規劃影城、兒 童遊樂、大型餐飲等，以複合式商城的概念帶動鄰近周邊生活機能， 因業種屬性關係，廠商需投入高成本，皆提出較長合約期限之要求， 但與台糖公司續租遲未定案，而無法有所進度，廠商受於展店時間壓力，最終不得不另尋他點，德安百貨錯失良機，多年的招商規劃與努力成為泡影。

德安表示，即日起到6月30日，全館將舉行結束營業出清特賣，期待消費者來陪德安走最後一哩路。

據了解，德安與台糖的合約是到8月底到期，但是如果結束營業必須要拆除相關的設施還給台糖，目前德安的規劃百貨營業到6月底。

德安百貨地上物由德安自2006年向台糖租用經營百貨，合約在今年8月29日到期，台糖對外公開招標，租期15年，每年的租金依照土地與房屋現值1成計算，約為5500萬元，但據悉，德安當初是與台糖議價承租，每年的租金約3000萬元，目前台糖開出的價格幾乎翻倍。