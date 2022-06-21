太平洋高壓增強 雙北、花東、高雄等8縣市高溫特報

氣象局表示，天氣高溫炎熱，今天中午前後台北市、雲林縣、台東縣地區，台南市、高雄市近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。新北市地區及屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，台灣上空有高層卷雲，無降水回波，亦無降雨。今晨截至4時53分，各地區平地最低氣溫大多在22至24度之間〔北部(基隆七堵區)23.2度，中部(南投中寮鄉)22.9度，南部(台南南化區)23.8度，東部(花蓮壽豐鄉)22.0度〕。

吳德榮說，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，未來一周(21至27日)「太平洋高壓」逐漸增強西伸、再逐漸東退，天氣變化不大。今日至周四(21至23日)「太平洋高壓」增強西伸，各地天氣晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多、局部短暫雷陣雨範圍略縮小，大部分在山區，少部分平地受影響。今日各地氣溫：北部23至36度，中部23至35度，南部24至36度，東部22至36度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周五至下周一(24至27日)「太平洋高壓」逐漸東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在35、36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多，山區有局部陣雨或雷雨，平地受影響的範圍略增多，仍有較大雨勢，應注意。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，30日20時菲律賓東方海面至呂宋島一帶熱帶擾動發展的機率達30%，是否發展成颱？需持續觀察。