好想去日韓玩！疫情解封後第一個想去的東亞城市就是它

好想出國玩啊！

這幾年因為疫情不能出國旅遊，你是不是也悶得發慌呢？好在近來有許多邊境政策預計鬆綁的消息傳出，也陸續有旅行社開始釋出解封後的開團行程預約，實在是讓人看得心癢癢！

根據觀光局統計，疫情爆發前，最多國人造訪的國家前十名，除了美國外，其他全部集中在東亞地區，想必將來邊境開放後，熟悉的東亞城市也會是大家重溫出國旅遊滋味的首選，今天，就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，看看網友們解封後第一個想去的東亞城市有哪些吧！

Image Source：facebook／Visit Okinawa tw-hk

No.10 清邁

清邁是泰國北部的政經、歷史與人文中心，是座由古城、群山環繞的慢活城市，在這裡能感受到和曼谷截然不同的寫意氛圍，你可以在古城區自由漫步、探訪古寺，在入夜後悠哉地晃進夜市品嚐泰北小吃，如果想要刺激一點，也可以報名大象保護區的體驗營，幫可愛的大象洗泥巴澡玩耍，去過的網友強調：「這邊的大象沒有被人類強迫，可以感覺到牠們真的很開心！」。

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No.9 沖繩

沖繩是最靠近台灣的日本縣市，坐飛機不用兩小時就可以抵達，由多座群島組成的沖繩，給人的第一印象就是熱情的海洋美景，如果喜歡沙灘，可以到沖繩北部的古宇利島，除了可以體驗清澈的海水浴場，情侶也可以找超浪漫的心型岩拍照，此外沖繩的特色美食更是不容錯過，像是沖繩麵、塔可飯這些獨到滋味，嚐過的網友都說：「這種融合東西文化的料理真的唯獨沖繩才有，別的地方找不到」，大推去了一定要試試。

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No.8 京都

京都是日本引以為傲的千年古都，迷人的歷史氣息是許多遊客流連忘返的主因，去京都一定要到著名的伏見稻荷大社，走過壯觀的千本鳥居隧道，感覺置身電影場景當中，另外，在2021年整修完工的清水寺，同樣是不能錯過的景點，有1200多年歷史的它也是《名偵探柯南》中，新一和小蘭的定情地點喔！有網友說自己特別挑楓紅的季節去：「拍起來特別有感！」

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No.7 大阪

說到大阪，大家最先想到的應該是大阪環球影城，睽違了兩年多，好想再玩到，近年大阪環球影城新增了進擊的巨人、獵人、美少女戰士等動漫主題的遊樂設施，讓不少漫迷網友大喊：「超期待！」等不及解封後馬上衝去體驗。另外，也不能少了到日本必備的逛街掃貨，唐吉訶德在大阪就有多間分店，也算是定番行程。

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image source: 大阪觀光局

No.6 香港

香港是許多台灣人百玩不厭的觀光熱點，超多特色景點讓網友大嘆：「不管去幾次都玩不完！」吃貨來到香港，除了道地必吃的港式飲茶、點心攤，也一定要嚐嚐正統的名菜避風塘炒蟹，吃飽喝足還有香港迪士尼樂園、太平山等著你去踩點，晚上也可以選擇到蘭桂坊酒吧街體驗夜生活，可說從早到晚每刻都精彩。

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No.5 釜山

韓國的第二大城市釜山，由於位置靠海，有不少海景和新鮮海產可以品嚐，著名的海水浴場海雲台就在釜山喔！到了釜山，可不要錯過當地的魚市場，像有名的札嘎其市場、機張市場裡，就供應現撈現吃的生章魚、松葉蟹等生猛海鮮！不過有網友建議：「最好先學幾句簡單的殺價韓文、記一下想吃的海鮮行情再去」，此外，釜山秋天可以賞楓、春天可以賞櫻，是除首爾外另一個韓國旅遊好選擇。

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No.4 曼谷

活力四射的曼谷是座充滿多元魅力的城市，曾蟬聯Mastercard評選最佳旅遊城市多年，不少網友都都拜倒於曼谷傳統與時尚兼容的獨到品味之中，異口同聲表示：「曼谷真的會越去越上癮！」，到了當地白天可以參觀知名的臥佛寺、玉佛寺，感受虔誠祥和的氛圍，到了晚上則會發現曼谷搖身一變成為歡樂喧天的不夜城，各式酒吧、俱樂部絕對能讓你嗨翻天。

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No.3 新加坡

新加坡是電影《瘋狂亞洲富豪》的拍攝地之一，影片中帶到的許多景點也再次被打響名號，包括連續多年獲得「全球最佳機場」的樟宜機場、提供雞飯、沙嗲等令人垂涎小吃的熟食中心以及濱海灣金沙酒店著名的無邊際泳池等等，有影迷說，自己受電影吸引，實際走訪後發現：「雖然新加坡面積不大，但景點豐富又精采」、「一定會再去！」

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image source: 新加坡旅遊局

No.2 首爾

時尚之都首爾除了東大門、明洞這些超好逛、讓人買到剁手手的購物商圈外，也保留了為數不少的傳統人文建築，像是在南山谷、北村韓屋村就留有相當多的傳統民居供遊客尋訪，喜歡韓國古裝劇的話，也可以到景福宮租借韓服來拍照，另外也有網友推薦，一定要趁機會體驗當地的正統汗蒸幕，做完後來瓶冰涼的香蕉牛奶：「真的超正點！」

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image source: 韓國觀光公社

No.1 東京

說到台灣人最愛去旅遊的國家，那當然是非日本莫屬，不管你是想念日本的氣候、文化還是美食，東京都可以滿足你，喜歡賞櫻的話，可以去上野恩賜公園，能看到台灣難得的大片櫻花，不論花開花謝的時候都相當美，此外公園裡還有歷史悠久的神社、美術館、動物園可以參訪，附近則有網友大推、直言：「正宗滋味令人珍惜，稍微貴一點也很值得」的老字號鰻魚飯、和菓子等日式美食，整個區域散發出自然放鬆的氛圍，成為必訪景點。

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image source: 東京都建設局

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年06月15日至2022年06月14日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『解封後第一個想去的外國城市』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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