鐵道秘境祭總量管制 雄獅推眠月線「保證入園」遊程

交通部將於7月中旬推出新一波國旅振興補助政策，雄獅旅遊今日宣布推出「夏日避暑100招」主題遊程，2日遊每人只要1999元起，旅遊地點包括一位難求的秘境「阿里山眠月線鐵道」，6月30日前報名指定暑假行程，每人最高還可享500元折扣。

雄獅旅遊表示，交通部國旅振興補助將於7月15日登場，為響應政府政策及回饋消費者，推出宜蘭親子2日行程，行程包括林美石磐步道、三星蔥餅DIY，入住宜蘭煙波大飯店，飯店內提供5種網美拍照空間及巨型積木兒童遊樂場，相當適合親子出遊，原價3000元打66折，等於每人1999元起。

阿里山森林鐵道眠月線因921大地震、八八風災造成路線重創，至今未再復駛，留下的鐵道路線成為旅客趨之若鶩的秘境。眠月線經過一段時間的養護，於5月1日重啟，但目前有每日上線350人的管制，幾乎天天都是一位難求的情況。

雄獅旅遊本次也推出「保證入園」行程，使用9人座賓士車精緻包團，最低6人即可成行，由專業嚮導帶領旅客進入眠月線鐵道秘境，走訪14座隧道和24座橋梁，一覽斑駁的枕木鐵道、百年古木等美景，該遊程每人最低5999元起。