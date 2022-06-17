飲料、咖啡算一天喝水量嗎？醫破除迷思 網驚：被騙好多年

大家應該都聽過「多喝水沒事，沒事多喝水」這句經典廣告台詞，人一天到底要多少水，8杯還是2000毫升？有醫師提過簡單辦法，用每公斤體重30毫升計算就是一天所需要的水量，但是也有人好奇那額外喝的咖啡、茶、湯也能算是一天喝水量嗎？腎臟科醫師王介立也公開一份新研究，替民眾破除迷思。

王介立在臉書表示，腎臟科權威教科書說，食物內的水份、嗜好性飲料、咖啡、酒精等，全部都是「喝水」，他也舉例，若開立限水醫囑，每天只能喝1000cc的水，則這1000cc是包含所有湯湯水水的，這很重要。

腎臟科醫師王介立引述研究表示，食物內的水份、嗜好性飲料、咖啡、酒精等，全部都是「喝水」。 圖／王介立醫師臉書

王介立也指出，其實水果算是bug，雖然技術上不算水分，但實務上都會請病患少吃水果，不少人看了也驚呼「這個我還真的錯了」、「我是整天泡茶喝的人，看王醫師這樣說就放心了」、「哈哈哈，原來我被騙這麼多年，每次泡茶喝都很怕水喝不夠」。

水分是人體最大的組成成分，約占體重的55~70％，嬰兒是體水含量最高的族群，老人最低，水在人體內扮演很多重要功能，水可以調節體溫，也有幫助廢物排除，潤滑&避震的功能，夏天常見的「中暑」、「熱衰竭」，就是身體無法充分散熱而造成的熱傷害，水是散熱關鍵，缺水就容易引起這些問題。