下一間誠品社區店揭曉 7月進駐板橋獨棟Villa書店亮相

誠品社區店型「誠品生活時光eslite me-time」繼內湖店後，終於有新開店消息，2號店將於7月在新北市板橋登場，打造獨棟、度假風的Villa書店。誠品今日公布3D設計圖，以Villa為概念設計的誠品生活時光板橋三民店，戶外綠意加上室內挑高空間搭配白色牆面氣質滿點，帶來很不一樣的誠品書店。

誠品生活時光板橋三民店緊鄰三民路社區，距離社區居民散步必訪的永豐公園步行僅4分鐘，與社區生活緊密連結。同樣主打日日有新書、周周有活動，也設有窗邊閱讀區，還蒐羅產地直送的生鮮蔬菜、小農奶蛋、米麵醬料等數百款食材；店裡的「虛擬貨架」則串聯誠品線上百萬件選品，店內客訂最快隔日就到店。

未來將規劃於庭院舉辦戶外小農市集。走進室內也可停留用餐，TEA ROOM以籐椅、布簾、吊燈營造Villa風悠閒氛圍，用餐同時也可透過景觀窗欣賞街區風景。

誠品指出，誠品生活時光板橋三民店受理念相契的馥華集團邀請，「誠品生活時光限定店--土城青福」也將於7月中起試營運，位在土城青福街上「馥華之丘」的誠品生活時光限定店，結合書店、音樂、餐飲等，距離土城綜合體育場、新北市立土城醫院走路僅10分鐘。店內規劃5米高書牆、逾500片精選黑膠，讀者可在吧檯自行挑選喜歡的黑膠音樂，搭配咖啡、輕食及酒品，享受愜意時光。

誠品生活時光板橋三民店開幕首日將推出限時1元超值商品，包括職人現沖美式咖啡、德國「Rinatura千層義大利麵」及傳統手工「新宏鹿港麵線/老薑麻油風味」；試營運首周還有日本 「cozyca products紙香皂」買一送一、「伊織迷台灣系列手帕巾」7折起等優惠。板橋人可密切關注後續開幕時間公布。

【誠品生活時光 板橋三民店】

地址：新北市板橋區三民路一段129號

【誠品生活時光限定店 土城青福】