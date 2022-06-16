疫情後想出國玩？研究機票錢後恐怕會貴到令人卻步

雖然你我真的都很想出國，但如此昂貴的機票，究竟是什麼原因造成的？

隨著新冠肺炎疫情的蔓延、病例的普遍、疫苗的施打、國境的開放，繼歐美之後，愈來愈多的東方國家也漸漸開啟國門，邀請各國遊客的造訪──許多只要打滿疫苗、新冠檢測陰性的旅客，皆可以擁有免隔離、直接入境的優待，這讓全球整整已經悶了兩年半的人們，迫不及待想要出國散心、透透氣。

然而，多年沒有出國，也許還沒有認真研究機票的你，可能不知道機票票價究竟有多貴，以往來回不用萬元的鄰國旅行，現在的機票可能貴個兩至三倍，讓想出國的期待都跟著卻步。

根據美國（USA）勞工統計局（Bureau of Labor Statistics,. BLS）的消費者物價指數數據顯示，從2022年3月到2022年4月的短短一個月間，機票價格上漲了 18.6％，這是有記錄以來的最大單月漲幅。

與去年同期相比，2022年的機票價格上漲了33％。這意味著平均而言，美國人為航班支付的費用比一年前高出1／3。

究竟，為什麼現在機票會這麼貴？不斷高漲的票價，反映了什麼現象？

1、供需應求的改變

事實上，幾乎從2020年的4月起，全球就陷入一股慘烈的封鎖和關閉，航空業、旅行業更是受到有史以來前所未有的衝擊，不少公司紛紛倒閉、裁員，倖存下來的企業也努力地轉型求生。

在那段期間，完全沒有旅客願意出國，就算機票價格降至冰點也沒有辦法賣出幾張機票，航空公司不得不刪減班次、終止航線來停止虧損，大部分能營運的規模，只剩下全盛時期的20％或更低。

然而，隨著新冠肺炎疫情的趨緩、疫苗的施打率提升，儘管目前的生活還不能恢復到疫情爆發前的模樣，但出國旅行的需求卻是不斷在增長。《thriftytraveler》報導，目前的機票需求正處於爆炸性的增加，達到了疫情後的新高，甚至還超過了航空公司的乘載能力。

在過往兩年的大虧損和市場的強烈需求之下，航空公司知道可以提高機票價格來填補過去的損失，當需求很高、供應不夠高時，價格自然上漲，許多專家都坦言，如果想要用疫情前的價格買到機票，恐怕還有一段時間要等。

2、燃油上漲影響機票價格

隨著近幾年國際油價的上漲，機票的票價也大幅度受到巨大的牽連，加上飛機所需的油量大、整個航空公司對燃油的支出也高，影響自然就反應在票價上。

好比說，在2020年疫情大流行爆發初期，當時的油價暴跌到歷史低點，加上全球對機票幾乎為零的需求，航空公司都盡可能的提供最低票價；然而，隨著石油市場的復甦較快、價格上漲也使燃料更加昂貴，但同時間的機票需求卻依然緩慢，這侵蝕了利潤率。

此外，俄烏戰爭的影響也大幅的衝擊了國際油價，而俄羅斯（Russia）又是世上產油量前三大的國家，導致油價又創了歷史新高。

3、商務旅客其實是目前主要客群

其實在疫情期間，由於遊客的大幅減少，能夠在此時出國的人，基本上都是商務為主、和工作有關的出差。《viatravelers》報導，航空業其實也喜歡商務客，他們不會像一般的遊客對機票價格斤斤計較、對票價敏感，許多商務旅客也選擇坐商務艙享受便利，這也增加了航空公司的利潤。

甚至有不少飛機因此實現商務座位極大化、提升商務商座位數，以彌補虧損。

不僅如此，過去航空公司為了迎合商務旅客的需求，漸漸也把航線設定為大企業都在的城市，專家強調，由於企業基本上不會去在乎機票的價格、而是關心更便捷的交通方式，因此航空公司可以對這些特定的點收取優質機票。

例如倫敦飛往舊金山，這是一條非常受科技業商務旅客歡迎的航線。

由於這類直航涉及特定旅客的需求，加上沒有安排第三點城市轉機，所以機票價格自然高昂，久而久之票價也不容易降下來了。

4、避開特定空域使機票更為昂貴

機票價格最基本的概念是，飛行的時間、里程愈長，它所使用的燃料愈多，所需的空服員與機長等報酬愈高，機票自然會更貴。

不過，許多人在出國之前，未必會了解飛機的航線，但這其實牽涉了許多的政治因素。

以俄烏戰爭為例，目前全球的航空公司都會避開此航線，以免因為誤闖戰爭空域而遭擊落，因此，像是從倫敦飛往德里的航班就必須繞道而行，這多飛的幾個小時都是燃料和飛行的成本。

此外，另一個例子是，全球許多航空公司都會避免飛過北韓的領空，但這對歐洲飛往南韓（South Korea）、日本（Japan）的航班產生重大影響；而阿富汗（Afghanistan）領空自2021年夏天起便關閉，也增加了前往印度（India）時的飛行時間。

加上各種政治因素，許多航線其實都比你我想像得還複雜。

5、過去的航空業競爭才有如此低廉的優惠票價

在2019年疫情爆發以前、廉價航空崛起的全盛時期，幾乎旅客只要有心，就能用最便宜的價格買到機票──這是最基本的經濟學原理，因為競爭才會對顧客有好處，才會帶來最優惠的價格。

好比說，當年有許多的廉價航空，提供比市價還要低上好幾倍的票價，但它可能不提供餐點、座位很擠、不能託運或重量上限非常的低，加上來回時間非常冷門等，雖然缺點不少，但廉價航空依然受到許多遊客的喜愛。

不過，自從新冠肺炎疫情流行以後，本身資本額就不高的廉價航空紛紛面臨倒閉，它們也很難在短時間內東山再起──像目前「存活」的航空公司都是比較老牌、傳統的企業，在沒有廉價航空的競爭下，票價也難以降低了。

不得不說，也正是因為以前廉價航空公司的競爭、削價，養大了旅客的胃口，如今才會面對現在高漲的票價時，變得那麼難以接受。

（本文出自2022.6.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）