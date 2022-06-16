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鄭明典指「出梅」徵兆 彭啟明：將進入典型夏季

聯合報／ 記者楊德宜盧逸峰／台北即時報導
今天各地仍有短暫陣雨，但雨勢再緩和一些，午後還是有些熱力作用發展，靠山區仍有雨勢。本報資料照片
今天各地仍有短暫陣雨，但雨勢再緩和一些，午後還是有些熱力作用發展，靠山區仍有雨勢。本報資料照片

中央氣象局發布即時天氣訊息，目前彰化以北沿海地區有對流雲系發展，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

太平洋高壓再度西伸。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，太平洋高壓西伸然後逐漸北抬，這是「出梅」的徵兆，「時間差不多到了」。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮昨天也在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據美國（GFS）模式未來15天的模擬顯示，南方氣團逐漸增強，滯留鋒北退至華南、華中一帶徘徊；15日、16日影響的滯留鋒，應是今年梅雨季的最後一波。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，這兩天鋒面接近台灣北部海面，主要結構位置從廣東福建沿岸到台灣北方，延伸到日本南方海面，相較於前面三波的梅雨鋒面，對台灣而言，鋒面主結構並未移入台灣上空，只有前緣及西南風不穩定，相較於廣東及福建發生旺盛的對流胞與閃電雷擊的大暴雨，雖然有對流胞在移入到台灣海峽，但缺乏動力條件支持，影響台灣時已經顯著的輕微許多。

彭啟明說，今天鋒面有逐漸緩慢北移趨勢，而且結構相較於昨天又再轉差，仍有對流雲系從海峽移入，但缺乏系統支撐，還是旺盛偏西南風，各地仍有短暫陣雨，但雨勢再緩和一些，午後還是有些熱力作用發展，靠山區仍有雨勢。

周五開始鋒面則顯著更北移，彭啟明說，同時太平洋高壓前緣勢力也再度增強西伸，到周末會更明顯，太平洋高壓勢力會再增強，持續延伸到下周，台灣的天氣則是會由偏西南風逐漸轉為偏南到東南風，這樣的轉變會影響早晚在西部沿海，海陸風環流和西南風的短暫陣雨發展，或是午後雷陣雨發生的位置，這在未來幾天也會稍有改變。

彭啟明說，預期在這周末會顯著轉偏熱，各地白天高溫都有機會到33-35度，早晚清晨的低溫也到25-27度，可以說是進入典型夏季的開始，不過這個演變還是要看太平洋高壓的動態發展，從整個趨勢上是逐步增強，下周會更為顯著。

彭啟明說，雖然太平洋高壓一增強，代表典型的夏季天氣將要展開，除了夏天的熱浪天氣外，大家最關心的還是颱風的動態，目前雖然高壓的下緣雖有些東風波動，但和典型季風發展起來的季風槽仍有段差距，預期到6月下旬到7月上旬，要有顯著颱風發展的機會仍較低，可以等到7月上旬再來觀察留意。

鄭明典表示，太平洋高壓西身然後逐漸北抬，這是「出梅」的徵兆。圖／取自鄭明典臉書
鄭明典表示，太平洋高壓西身然後逐漸北抬，這是「出梅」的徵兆。圖／取自鄭明典臉書

彭啟明 鄭明典 梅雨

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