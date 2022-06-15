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馬祖大雨特報 專家指梅雨鋒面幾乎觸陸 中部以北雷雨

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
今天上午中部以北容易有陣雨或雷雨，南部有局部短暫陣雨，且西半部各地午後降雨還會增加，東部上午則為多雲到晴，不過也會有午後雷雨。本報資料照片
今天上午中部以北容易有陣雨或雷雨，南部有局部短暫陣雨，且西半部各地午後降雨還會增加，東部上午則為多雲到晴，不過也會有午後雷雨。本報資料照片

中央氣象局發布大雨特報，鋒面影響，今天馬祖有局部大雨發生的機率。

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，受到鋒面接近影響，今天上午中部以北容易有陣雨或雷雨，南部有局部短暫陣雨，且西半部各地午後降雨還會增加，東部上午則為多雲到晴，不過也會有午後雷雨。

賴忠瑋說，鋒面目前的位置在台灣北部海面，而且幾乎已經碰觸到台灣陸地，往東北方延伸到日本南方海面，往西方延伸到中國大陸的廣東及廣西一帶。

他表示，雖然鋒面沒有直接到台灣上空，不過鋒面前緣已經在海峽北部至台灣北部海面發展出對流雲系，今天上午就會使台中、彰化以北出現較明顯的降雨，西南風及地表的加熱也會使中午過後的對流發展的更旺盛。

因為鋒面位置偏北，賴忠瑋說，雲林以南相對於中北部的雲量較少，不過整體來說還是偏多，而且比昨天不穩定，上午有局部零星短暫陣雨的機會，下午要留意熱對流的發展，降雨會增加。

賴忠瑋說，東半部位於西南風的背風側，天氣相對較穩定，不過宜蘭和北花蓮的雲量還是略為偏多，也有午後雷雨的機會，台東的降雨機率較低。

賴忠瑋表示，這波鋒面的影響會持續到明天，周五鋒面就會逐漸遠離，天氣好轉，不過到周末都還是會有點殘留雲系和水氣，各地還是容易有午後雷雨。下周一起鋒面會北抬到中國長江口及日本附近，台灣則會進入夏季型的炎熱天氣。

大雨特報 馬祖

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