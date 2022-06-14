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手機查詢更方便為何要印時刻表？ 台鐵：為服務這群人
配合新採購城際列車及區間車投入營運，台鐵局自6月29日起列車時刻調整，並印製冊本式時刻表10萬本，於28日上午8時起在台鐵各大車站提供旅客免費索取，數量有限，送完為止。
在過去網路尚未普及前，旅客查詢列車班次、時刻，只能翻閱鐵路時刻表，可說是大家的共同回憶，更記載了不同時代台鐵車種、排點的歷史。但目前已進入智慧型手機「人手一機」的時代，絕大多數的旅客都仰賴手機APP查詢時刻，甚至也能直接用電子車票乘車、連實體車票都越來越少人使用。
台鐵局表示，主要是考量很多年長旅客仍不會使用智慧型手機，所以因應本次改點印製10萬份冊本式時刻表供民眾索取，而且不光是年長者，很多鐵道迷也會拿來收藏。
根據規畫，28日上午8時起就能在台鐵各大車站免費索取，台鐵局進一步說明，原則上有售票窗口的車站就能供旅客索取，但數量有限。
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